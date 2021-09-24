Компания Uzbekistan Airports 23 сентября подписала соглашение о государственно-частном партнёрстве с Air Marakanda.

Документ касается проекта модернизации и управления международным аэропортом «Самарканд». Его цель — «обеспечение высокого уровня обслуживания пассажиров и авиаперевозчиков», а также привлечение международных компаний в сферу управления аэропортом.

О реконструкции аэропорта Самарканд

В середине апреля президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с реконструкцией международного аэропорта Самарканда. Проектом предусмотрено строительство нового пассажирского терминала, взлётно-посадочной полосы, 26 стоянок для самолётов и других объектов.

Ожидается, что новый терминал получит современный дизайн и сможет обслуживать 800 пассажиров в час (или до 1,5 миллиона пассажиров в год). Прежняя пропускная способность аэропорта составляла 400 пассажиров.

Стоимость проекта оценивается в 238,2 млрд сумов, из которых выделено 200 млрд сумов. Заказчиком выступает международный аэропорт Самарканда, проектировщиком — «Аэро-йул лойиха», подрядчиком — ООО «Самарқанд йўллардан мунтазам фойдаланиш» («Самаркандское дорожно-линейное эксплуатационное предприятие»).

О компании Air Marakanda

Ещё в апреле «Газета.uz» сообщила, что аэропорт Самарканда могут передать в управление иностранному предприятию Air Marakanda, которое должно будет инвестировать 80 млн долларов. Правительство разрешило заключить с компанией договор о ГЧП без проведения тендера.

Правительственным решением (отсутствует в открытом доступе) Air Marakanda было предоставлено право на модернизацию и управление аэропортом и аэродромным комплексом на период до 20 лет (за исключением аэронавигации) в рамках ГЧП.

Компания Air Marakanda была зарегистрирована в Самарканде 9 апреля 2020 года. Основной вид деятельности — услуги в области воздушного транспорта. Её руководителем указан Гайрат Ильхомович Неъматов, а единственным учредителем — офшорная компания из Кипра Drupola Holdings Limited.

Информации о том, кто является владельцем компании, нет, но по этому же юридическому адресу (Αγίου Αθανασίου, 46, INTERLINK HERMES PLAZA, Floor 4, Flat 400Α) находятся Ferkensco Management Limited и Eriell Holding Company Limited.





Шавкат Мирзиёев и Бахтиёр Фазылов (справа) знакомятся со строительными работами в аэропорту Самарканда, 15 апреля 2021 года. Фото: Пресс-служба президента

В интервью bne IntelliNews в мае 2020 года Бахтиёр Фазылов, предприниматель из Самарканда, председатель правления нефтесервисной компании Eriell Group (сообщалось, что он же — основной акционер) и Enter Engineering (один из крупнейших EPC подрядчиков в Узбекистане), рассказывал, что также владеет компанией Ferkensco.

В конце апреля 2021 года нынешний министр транспорта Илхом Махкамов, объясняя, почему для управления аэропортом Самарканда не был проведён тендер, сообщил, что переговоры о передаче воздушной гавани в управление Air Marakanda велись давно. «И переходить опять на тендер — это опять затраты времени», — сказал он.