Новый аэропорт Самарканда принял первый рейс авиакомпании Uzbekistan Airways в пятницу, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Стоимость проекта составила почти 83 млн долларов.





Здание терминала выполнено в виде раскрытой книги, символизирующей главный труд учёного Мирзо Улугбека «Зижи жадиди Курагоний» («Новая астрономическая таблица Курагони»). Ширина здания составляет 175 м, высота — 25 м.

Строительные работы на основе архитектурного решения турецкой проектно-инженерной компании Kiklop вела компания Enter Engineering. Управлением воздушной гавани займётся иностранное предприятие Air Marakanda.





«Открытие подобного современного комплекса — это невероятные возможности для нашей авиакомпании. Во-первых, увеличится количество маршрутных частот, пассажиропоток туристов в нашу страну и [поток транзитных пассажиров]. Такой хаб, как международный аэропорт Самарканд, позволит обеспечить качественное, удобное и быстрое обслуживание прибывающих в нашу страну пассажиров», — сказал министр транспорта Илхом Махкамов.

Хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.

Аэропорт построен по международным стандартам c учётом требований по обслуживанию маломобильных пассажиров и способен обслуживать до 800 человек в час. Согласно результатам независимого исследования, проведённого международной авиационной консалтинговой компанией Lufthansa Consulting, возможность увеличение годового пассажиропотока прогнозируется с 480 тысяч до 2 миллионов человек.

E-gate турникеты с автоматизированной системой контроля регистрации.

Мощности аэропорта позволяют увеличить количество регулярных рейсов с 40 до 120 в неделю. Терминал включает 29 стоек регистрации, 8 выходов на посадку, 4 телескопического трапа, 10 кабин паспортного контроля и 6 турникетов с автоматизированной системой контроля регистрации (e-gate) для вылетающих пассажиров, а также 15 кабин паспортного контроля для прибывших.





«Новый аэродромный комплекс, построенный Uzbekistan Airports, был введён в эксплуатацию ещё в декабре, — отметила председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева. — Построена новая взлётно-посадочная полоса длиной 3105 метров и шириной 60 метров, новые рулежные дорожки и перрон на 24 стоянки для воздушных судов, установлено энергосберегающее светосигнальное оборудование и система посадки, соответствующие второй категории ИКАО».

К 2030 году аэропорт планирует развить маршрутную сеть, увеличив число направлений до 30 и более. Для сравнения, в 2019 году из аэропорта Самарканда рейсы выполнялись по пяти направлениям. В этом году рейсы будут выполняться по три раза в неделю в Москву, Стамбул и Ташкент и по два раза — в Алматы и Санкт-Петербург.





В 2023 году планируется открыть направления в Шарджу и Красноярск. Рассматривается возможность открытия рейсов в Сочи и Новосибирск в зависимости от спроса.

В отличие от большинства аэропортов Узбекистана самаркандский позволяет без препятствий подъехать на автомобиле к терминалу. Камеры фиксируют каждый автомобиль. Здание терминала также не окружено заборами, как это принято в других городах.

На вопрос корреспондента «Газеты.uz» о транспортной доступности аэропорта и борьбе с нелегальными таксистами глава Uzbekistan Airports Рано Джураева отметила, что раньше привокзальная площадь принадлежала хокимияту города.

Глава Uzbekistan Airports Рано Джураева.

«В настоящее время хокимият передаёт нам данную территорию, на которой будет сделана развязка, что уберёт нелегальных таксистов физически. Будет запущено официальное такси. Пассажиры могут узнать всю информацию на нашем сайте… Мы сейчас вводим систему эквайринга (безналичная оплата товаров и услуг картой на кассе или у курьера — ред.), где будет возможность купить какую-либо услугу, в том числе и оплатить такси».

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