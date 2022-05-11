По поручению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в компании «Узбекнефтегаз» учреждена должность первого заместителя председателя правления по вопросам трансформации. Временно исполняющим обязанности первого заместителя назначен руководитель департамента трансформации и операционной эффективности Бехзод Бобурович Усманов. Об этом сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

На должность заместителя председателя правления по капитальному строительству и транспорту назначен Шухрат Кидирбаевич Даулетияров. Он работал руководителем департамента капитального строительства и ремонта «Узбекнефтегаза» и на руководящих должностях в Государственном комитете по автомобильным дорогам, Министерстве финансов и Счётной палате.

Заместителем председателя правления по вопросам экономики и финансов стал Сардор Алишерович Мирзаев. Ранее он работал в Министерстве финансов и Счётной палате.

В апреле сообщалось, что председатель правления «Узбекнефтегаза» Мехриддин Абдуллаев подверг критике работу своих заместителей. Улугбек Ашуров, заместитель председателя по вопросам экономики и финансов, был освобождён от должности по собственному желанию.