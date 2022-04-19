Под руководством председателя правления «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева обсуждена реализация нового подхода в процессах производства и переработки, финансового оздоровления и взыскания дебиторской задолженности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ходе заседания Мехриддин Абдуллаев сообщил, что заместитель по экономическим и финансовым вопросам Улугбек Ашуров освобождён от занимаемой должности по собственному желанию, а временное исполнение его обязанностей возложено на руководителя департамента бухгалтерского учёта и корпоративной отчётности Икбола Обидова.





Глава «Узбекнефтегаза» подверг критике работу заместителей за то, что в последние две недели была допущена медлительность с компаниями «Узтрансгаз», «Худудгазтаъминот» и банками-партнёрами.

Кроме того, в связи с неудовлетворительной работой Мубарекского нефтегазодобывающего управления в целях увеличения объёмов добычи природного газа поручено принять меры и изучить деятельность руководителя управления.

Определены задачи по финансированию работ по бурению, капитальному ремонту, обеспечению полной деятельности скважин природного газа и ликвидации дебиторской задолженности.