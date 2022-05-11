Хоким города Ангрена Ташкентской области Нуритдин Абдурахимов скончался после болезни, сообщила пресс-служба хокимията области.

Нуритдин Абдурахимов был назначен хокимом Ангрена в январе. Он родился в 1978 году в Пскентском районе этой же области.

Согласно данным сайта хокимията Ангрена, Нуритдин Абдурахимов окончил Ташкентский финансовый институт (бакалавриат — 1999, магистратура — 2001).

В разные годы работал в Государственном комитете по управлению государственным имуществом, компании «Узкимёсаноат», Министерстве экономики.

До назначения хокимом с 2018 года был ведущим консультантом в Администрации президента Узбекистана.