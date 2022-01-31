В понедельник, 31 января, в трёх областях Узбекистана прошли сессии кенгашей народных депутатов, на которых были утверждены новые районные хокимы.

Азамат Файзиев. Фото: пресс-служба хокимията Навоийской области

Нуратинский район Навоийской области возглавил Азамат Исматович Файзиев, сообщила пресс-служба администрации региона.

На этом посту он сменил Умарбека Халилова, который проработал в должности хокима с 2019 по 2022 годы и был назначен первым зампредседателя Госкомэкологии.

Азамат Файзиев до назначения работал главным специалистом отдела Администрации президента Узбекистана.

Абдумалик Алламурадов. Фото: УзА

Хокимом Денауского района Сурхандарьинской области назначен Абдумалик Абдукодирович Алламурадов, сообщило УзА. На этом посту он сменил Рустама Пардаева, который проработал хокимом с ноября 2020 года и был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.

Абдумалик Алламурадов родился 17 апреля 1977 года в Термезском районе. В 1998 году окончил Ташкентский государственный университет, в 2003 году — Ташкентский государственный юридический институт.

В разные годы занимал различные должности в органах прокуратуры, юстиции, правоохранительных органов. В 2019—2020 годах был начальником приёма обращений предпринимателей в Сурхандарьинской области. С 2020 года до последнего назначения работал начальником секретариата по организации и координации приёмов предпринимателей премьер-министра Узбекистана.

Нуриддин Абдурахимов. Фото: пресс-служба хокимията Ташкентской области

Хокимом города Ангрена в Ташкентской области назначен Нуриддин Каримович Абдураҳимов, сообщила пресс-служба администрации региона. На этом посту он сменил Шукуруллу Махмудова, который был освобождён от должности в связи с назначением его заместителем хокима Ташкентской области по вопросам строительства.

Нуриддин Абдурахимов родился в 1978 году в Пскентском районе. Финансист по образованию, до назначения работал сотрудником Администрации президента.