Специализированные школы-интернаты в системе Агентства президентских образовательных учреждений будут обеспечивать учащихся проживанием и питанием на основе аутсорсинга бесплатно. Поступать в президентскую школу можно будет только в том регионе, где расположена школа, в которой сейчас учится ребёнок.

Это предусмотрено в положении о специализированных школах-интернатах и спецшколах в системе агентства президентских образовательных учреждений, утверждённом постановлением правительства Узбекистана от 5 мая.

Положением утверждены общие правила приёма, проведения вступительных экзаменов, обучения и отчисления из специализированных школ.

Напомним, указом президента в апреле сеть президентских школ была значительно расширена: до 1 сентября 2022 года в их число должны войти 19 специализированных школ-интернатов и 141 специализированная школа на базе образовательных учреждений в ведении министерств, ведомств и организаций, до 1 июня 2023 года — пять специализированных школ-интернатов и три специализированные школы на базе прекративших деятельность домов «Мехрибонлик» и детских городков в ведении МНО. В 2022—2024 годах намечено построить ещё 25 специализированных школ-интернатов.

Расходы, необходимые для содержания президентских образовательных учреждений, в 2022 году финансируются за счёт бюджетных средств, высвобождаемых у получателей бюджетных средств первого уровня, в ведении которых находятся образовательные учреждения, передаваемые агентству, и из госбюджета. С 2023 года финансирование президентских школ будет осуществляться из госбюджета.

Поступление

Агентство будет утверждать сроки вступительных экзаменов. Минимум за месяц до начала приёма документов агентство объявляет в СМИ порядок приёма, сроки подачи документов и квоты. Информация о сроках экзаменов размещается на сайте агентства.

Без экзаменов по общим параметрам приёма принимаются учащиеся-победители и призёры (1, 2, 3-е места) международных, региональных олимпиад или областных (3-й этап) олимпиад из списка, утверждаемого агентством, среди общеобразовательных, средне-специальных и профессиональных образовательных организаций — в специализированные школы, расположенные в тех же регионах (Каракалпакстан, области и Ташкент), где и школы, в которых эти дети обучаются.

В установленный срок в электронной форме родители учащегося-кандидата должны через приёмную платформу направить следующие документы:

свидетельство о рождении учащегося-кандидата;

фото 3×4 учащегося-кандидата, сделанное за последние два месяца;

утверждённый директором школы электронный табель оценок учащегося-кандидата по итогам учебного года;

документ, подтверждающий результаты участия в олимпиаде по списку агентства (если есть).

По направлению «точные науки» поступающие сдают предметы:

математика (логическое мышление);

физика (для 6-го класса и старше);

английский язык.

Поступающие по направлению естественных наук сдают:

биологию;

химию (для 7-го класса и старше);

математику (логическое мышление);

английский.

Документы кандидата, окончившего полностью определённый класс в школе, не могут быть поданы в тот же класс специализированной школы.

Основание для отказа в приёме документов является:

подача не в установленные сроки;

подача документов в школу, которая не относится к тому району, в школе которого обучается учащийся;

выявление подделки в подаваемых документах;

подача неполного комплекта документов.

Кандидаты, набравшие последовательно самые высокие баллы, зачисляются по квоте.

Результаты должны быть объявлены агентством в СМИ в течение 20 дней после экзаменов.

Вступительные экзамены повторно не проводятся, результаты вступительных экзаменов не пересматриваются. Экзаменационные материалы не предоставляются поступающим по итогам вступительных экзаменов.

Обучение

В специализированных школах обучение точным наукам ведётся с 5 по 11 классы, по естественным наукам — с 7 по 11 классы. Максимальное число учеников в классе — 24.

Переход в следующий класс осуществляется по итогам успешной сдачи экзаменов, порядок которых устанавливается агентством.

Положением установлены права и обязанности спецшкол. Школы должны обеспечивать прохождение учениками 10 и 11 классов практики на производственных предприятиях и сервисных организациях, расположенных вблизи.

В числе основных задач специализированных школ поставлено выявление, отбор и обучение одарённых детей, создание условий для их всестороннего развития, раскрытия интеллектуального, научного и творческого потенциала учащихся, развитие их инновационных идей и изобретений. В то же время задачей школ также является воспитание патриотического духа, национальной гордости, внедрение любви и преданности своему народу, уважения к истории Узбекистана, научно-творческому и культурно-просветительскому наследию, самосознания, трудолюбия, ответственности, идей твёрдости и принципиальности.

Отчисление

Основанием для отчисления из школы или отстранения от занятий является:

системное понижение рейтинга и академической успеваемости, несмотря на индивидуальную работу с учеником (получение в двух последующих четвертях оценки «3» по специальным предметам);

несдача экзаменов при переходе из класса в класс;

выявление подделки в документах, сданных при поступлении;

разовое или систематическое грубое нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка.

Организация президентских школ была начата в 2018 году, первая школа открылась в 2019 году в Ташкенте. В сентябре 2021 года в четырёх президентских школах обучались 576 учеников, в трёх специализированных и девяти творческих школах — около 1500. В 2021—2025 годах было запланировано построить 13 новых специализированных школ.