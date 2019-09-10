Первая президентская школа сдана в эксплуатацию в Ташкенте. 10 сентября ее посетил президент Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства.

Построены учебный корпус и общежитие на 168 учащихся, а также гостиница на 15 мест для учителей. Школа обеспечена учебниками и пособиями для преподавания дисциплин по методике STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics).

Из 7000 подавших документы на обучение в 5−10-х классах школы отбор прошли 144. Совместно с рекрутинговыми компаниями Teachaway (Канада) и TIC Recruitment (Великобритания) отобрано 30 иностранных специалистов, также привлечены 72 отечественных учителя.

«Отныне авторитетным гостям будем показывать не большие заводы, а президентские школы. Вы должны подавать всем пример своими знаниями, поведением, чувством патриотизма. В будущем вы станете силой, способной влиять на развитие Узбекистана», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что учащиеся школы помимо освоения знаний должны обладать сильным чувством национального самосознания, обязаны в совершенстве знать историю народа Узбекистана и родной язык.

В этом году президентские школы откроются в Нукусе, Хиве и Намангане. В 2020 году планируется строительство школ в Бухарской, Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Ферганской областях, в 2021 году -Андижанской, Навоийской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской и Ташкентской областях.

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