В каждом регионе Узбекистана будут организованы президентские школы. Об этом президент Шавкат Мирзиёев сообщил в Нукусе на встрече с членами Жокаргы Кенеса, Совета Министров Каракалпакстана, хокимами городов и районов и общественностью.

«Мы поставили перед собой приоритетную задачу вывести нашу страну на новый уровень развития, для чего нам необходимы кадры нового поколения. С целью воспитания таких кадров мы планируем организовать в каждом регионе нашей страны по одной школе нового типа — президентские школы», — цитирует Шавката Мирзиёева пресс-служба президента.

Собравшиеся предложение поддержали, и президент дал соответствующие поручения.

Глава государства предложил начать эту работу с Каракалпакстана, школа расположится в Нукусе. Всего в следующем году в Каракалпакстане будет построено семь школ на 2400 мест.