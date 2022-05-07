Министр юстиции Русланбек Давлетов 7 мая на III международном рейтинговом форуме в Ташкенте высказался о проводимых реформах в различных сферах Узбекистана и как они влияют на позиции страны в международных рейтингах, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

По его словам, улучшение рейтингов не является самоцелью, задача в том, чтобы население почувствовало реальные изменения. При этом иностранные инвесторы и организации ориентируются на рейтинги, поэтому ведется работа над их улучшением.

Глава Минюста рассказал, что когда в Узбекистане начали работать над улучшением позиций в международных рейтингах, самым сложным было понять методику их составления.

«Почему в том или ином рейтинге именно такая позиция у Узбекистана или ещё ниже? Мы иногда видим, что во многих случаях происходящие у нас изменения не так быстро находят отражение в рейтингах. Мы критически анализируем эти события и удивляемся, почему не меняется рейтинг. Поэтому мы выходим на эти организации, проводим с ними семинары, тесно сотрудничаем, чтобы понять, где и как должны проходить реформы в различных сферах Узбекистана», — отметил министр.

Глава Минюста отметил, что страна в своём развитии сталкивается с различными вызовами. В частности, проблемы с защитой частной собственности сразу повлияли на позицию Узбекистана в соответствующем индексе.

«Вот сейчас мы решили эти проблемы. Приняли законы, шаги по гарантированию защиты частной собственности. По государственной программе разрабатывается отдельный указ президента о частной собственности, что является одним из важнейших факторов нашего развития», — заявил он.

Русланбек Давлетов также высказался о рейтинге свободы прессы, где Узбекистан улучшил свою позицию сразу на 24 позиции, поднявшись на 133-е место.

«По нашему мнению, с точки зрения профессионального развития журналистов, критики государственных органов мы думаем, что позиция Узбекистана должна быть выше 133-го места. Танзила опа (глава Сената Танзила Нарбаева — ред.), если это 133-е место, то мы удивляемся, что будет, когда поднимемся до 50-го места. Это, конечно, шутка. Мы будем поддерживать это, но думаем, что хорошо, если СМИ будут объективны, будут правильно показывать хорошие новости, будет конструктивный диалог», — заявил министр юстиции.

Говоря об этом, он привёл в пример стандарты службы BBC, которая финансируется общественностью Великобритании.

Министр отметил важность административной реформы для развития Узбекистана. По его словам, приняты меры по оптимизации структуры Министерства юстиции, к которому присоединены Агентство госуслуг и Агентство по интеллектуальной собственности.

«Таким образом, мы принесли бюджету Узбекистана пользу минимум на 100 млрд сумов. Мы не стали трогать подразделения, которые оказывают услуги, а уменьшили число управленческих отделов и сократили число руководителей, сократили число людей, которые дают приказы», — сообщил он.

По его словам, аналогичные изменения ожидаются и в других министерствах, но это будет нелегко.

«Конечно, будет нелегко. Какое министерство захочет отказаться от тех или иных функций, полномочий? Естественно, есть ведомственные интересы. С помощью политической воли президента, руководителей мы решаем этот вопрос», — сказал министр.

Русланбек Давлетов также отметил цифровизацию, которая нацелена не на улучшение в рейтингах по цифровизации, а на исправление и оптимизацию административных отношений, отказ от бюрократии, тем самым предотвращение случаев, ведущих к коррупции.

«Президент недавно объявил четвёртый пакет документов против бюрократии… Сейчас лишь 30% государственных услуг доступны в электронном виде. Мы сейчас ставим такой индикатор, чтобы довести его до 70%. Все люди приходят в центры госуслуг, мы оказываем услуги для 10−11 миллионов человек в год, появляются очереди. Если мы оцифруем, то этот процесс будет упрощён», — указал он.

Сложность в том, что годами базы формировались в бумажном виде, а оцифровка документов требует средств и интеграции между несколькими ведомствами.

«Если завтра 2−3 организации проведут отдельную цифровизацию, то в итоге могут возникнуть проблемы с интеграцией, а также коды программ могут быть несовместимыми. Мы недавно оцифровали архив ЗАГСа из 65 миллионов документов. Теперь возникла проблема в том, что к ним не прикреплён ПИНФЛ. Потому что ПИНФЛ — это новая система, а у тех, кто родился раньше, не было ПИНФЛ. Сейчас мы к каждому из 65 млн свидетельств ЗАГСа повторно прикрепляем ПИНФЛ», — сообщил министр.

Русланбек Давлетов сообщил, что в прошлом году был принят указ президента об открытости госорганов, согласно которому госорганы обязаны публиковать 33 набора открытых данных о своей деятельности, в том числе о закупках, командировках, служебных автомобилях и жилье. По его словам, сейчас разрабатывается новый пакет документов об открытости госорганов.

Кроме того, в Узбекистане разработаны национальные рейтинги, в том числе индекс верховенства права регионов и бизнес-индикатор, которые «помогают приблизить международные рейтинги к земле», то есть довести их на места.