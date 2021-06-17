Президент Узбекистана 16 июня подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению открытости деятельности государственных органов и организаций, а также эффективной реализации общественного контроля.

Документом утвержден Перечень социально значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытых данных всеми органами государственной власти и управления, в том числе Счетной палатой, Центральным банком, судами, органами прокуратуры и компаниями с государственным участием.





















Ответственным государственным органам поручено принять меры по размещению и обновлению этой информации.

На Агентство по противодействию коррупции в сфере обеспечения открытости деятельности государственных органов возлагаются дополнительные задачи:

координация и постоянный мониторинг сферы обеспечения открытости деятельности государственных органов и организаций, в том числе ведение учета их обязательств по размещению в интернете сведений, определенных нормативно-правовыми актами;

оказание содействия разработке и внедрению мер по установлению через СМИ эффективного общественного контроля за деятельностью государственных органов;

вынесение на общенародное обсуждение через веб-портал Mening fikrim актуальных вопросов, связанных с открытостью и прозрачностью деятельности государственных органов, вытекающих из обращений физических и юридических лиц;

разработка и содействие реализации предложений по непрерывному пополнению, совершенствованию и обновлению Перечня социально значимой информации, подлежащей размещению в качестве открытых данных;

формирование через СМИ у служащих государственных органов «культуры открытости, прозрачности и подотчетности деятельности государственных органов», а также организацию разъяснения важности обеспечения подотчетности государственных органов и должностных лиц перед народом.

Агентству также дано право вносить в Администрацию президента Узбекистана и Кабинет министров предложения о привлечении к ответственности виновных должностных лиц государственных органов, систематически нарушающих требования актов законодательства об открытости.

Службе государственной безопасности совместно с Министерством юстиции и Агентством по противодействию коррупции предписано в трехмесячный срок разработать проект закона «О защите государственных секретов» в новой редакции, предусматривающий, в частности:

перечень информации ограниченного доступа, ее использование, а также основания, сроки и порядок включения и исключения подобной информации из категории таких сведений;

запрет на засекречивание сведений, не включенных в перечень информации ограниченного доступа;

запрет на включение в государственные секреты информации, ограничение которой угрожает личной безопасности граждан.

Кроме того, до 1 апреля 2022 года ожидается разработка проекта закона «Об открытости деятельности органов государственной власти и управления» в новой редакции.

Напомним, недавно Министерство внутренних дел отказало проекту против насилия Nemolchi.uz в предоставлении информации о количестве уголовных дел, возбужденных по статьям, связанным с истязанием, физическим и моральным насилием. В своем ответе МВД сослалось на статьи 6 и 8 закона об открытости деятельности госорганов, где говорится, что в предоставлении информации может быть отказано, если она относится к государственным секретам или иной охраняемой законом тайне.