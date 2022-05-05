Поздно вечером 4 мая в северо-восточной части Ташкента прошёл сильный ливень. Несмотря на то, что он был не очень продолжительным, в Мирзо-Улугбекском и соседнем Юнусабадском районах наблюдалось сильное подтопление улиц.





Фото: t.me/Tashkent_land.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых видно, как машины медленно пересекают затопленный перекрёсток у Института акушерства и гинекологии, водой покрыты также тротуары и остановки. Затоплены также были дворы и подъезды близлежащих домов. Такая же ситуация наблюдалась на улице Богишамол и других улицах.





Фото: УБДД ГУВД Ташкента.

Для ликвидации последствий на места подтоплений прибыли представители пожарной и коммунальных служб. Сотрудники ДПС перекрыли затопленные улицы.

Максим Черников, проживающий в Мирзо-Улугбекском районе, сообщил, что ночью на перекрёстке у Института акушерства и гинекологии были хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и хоким Мирзо-Улугбекского района Шавкат Иргашев.

Специалист Узгидромета Эркин Абдулахатов сообщил, что осадки накануне наблюдались лишь на четверти территории столицы. «В остальной части не было ни капли дождя», — написал он.

К вечеру 5 мая в Ташкенте вновь возможен кратковременный дождь, гроза, прогнозирует Узгидромет.

Затопление улиц во время обильных осадков в столице — нередкое явление. В 2019 году были созданы городской и районные штабы во главе с заместителями хокима города и хокимами районов для предупреждения и оперативного устранения последствий наводнений. Хокимият заявлял, что Ташкент не справляется с обильными осадками из-за устаревшей системы ирригационно-дренажного хозяйства, на капремонт которой нужно почти 60 млн долларов, а также скопления бытовых отходов в ирригационных сетях и «медлительности» ответственных лиц.

После сильного затопления многих районов столицы в мае 2014 года правительство Узбекистана в начале 2015 года признало, что действующая ирригационно-дренажная система, которая формировалась с 1960 года, оказалась «не в состоянии обеспечить рациональный пропуск ливневых стоков». Был утверждён перечень комплексных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с выпадением интенсивных атмосферных осадков, на 2015−2017 годы.

В последние недели сходы селей и наводнения наблюдаются во многих регионах Узбекистана.