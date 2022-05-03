Прошло время, когда приходилось размораживать холодильник часами, вздрагивать среди ночи от резкого звука, много раз его чинить и распределять продукты на полках по сроку годности. Теперь на рынке есть новая альтернатива — холодильники нового поколения, которые имеют ряд преимуществ перед традиционными моделями. В новых устройствах использованы инновационные технологии, которые помогают делать пользование более приятным и комфортным.

Какой объем выбрать

В линейке Artel Defrost представлен широкий модельный ряд холодильников объемом от 90 до 265 л. Объем подразумевает вместительность устройства, и при его выборе стоит учитывать количество человек в семье.

Например, компактные с объемом 180 л подойдут для небольшой кухни или маленькой семьи из двух человек. Для семьи из 3 человек — 250-литровая модель, а для большой семьи, из 5−6 человек, Artel рекомендует остановить свой выбор на холодильнике с объемом от 300 литров.





А если вы живете один и все, что вы храните в холодильнике — это снеки и напитки, то оптимальным выбором станут мини-версии объемом от 90 л.

Также среди моделей линейки Artel NoFrost можно выбрать большие холодильники объемом от 278 до 350 л. Помимо этого, имеются ряд витринных холодильников для бизнеса объемом от 300 до 400 л. Такие устройства — верное решение для продуктовых магазинов или пищевых точек.

Почему важен компрессор

Холодильники нового поколения имеют инверторные компрессоры с массой плюсов в сравнении с привычными моделями. Так, в холодильниках Artel Grand установлен инверторный компрессор, который делает использование устройства более комфортным и бесхлопотным. Холодильник превращается в «умный» девайс, который избавляет от лишних хлопот.

Технология без разморозки. Не так давно разморозка традиционного холодильника доставляла массу неудобств и занимала до 6 часов. Приходилось выключать холодильник, ставить поддон вниз, чтобы туда стекала вода, и ждать полдня. А изобретательные хозяйки прибегали к помощи вентилятора или фена, чтобы ускорить процесс. Еще за это время могли испортиться продукты. А рисковые владельцы даже пытались отколупать наледь ножом. Это приводило к поломке стенок или утечке фреона.

Чтобы сэкономить время и избавить от лишних забот, в холодильниках Artel используется технология No Frost или воздушное охлаждение. Благодаря данной технологии на стенках не образуется налет. Устройство можно просто чистить, уровень влажности здесь ниже, а продукты хранятся дольше.





Равномерное охлаждение. Наверняка многим знакома ситуация, когда продукты в холодильнике надо было распределять в зависимости от расположения полок. Обычно та полка, что ближе к морозилке была холоднее остальных. Туда и ставили то, что портится быстрее.

Теперь можно об этом не думать и ставить продукты на любые полки. Ведь благодаря технологии Multi Air Flow в холодильниках Artel холод распределяется равномерно по всей камере и даже на дверце.

Удобство в использовании. «Умный» девайс с инверторным компрессором работает бесшумно и энергоэффективно. Можно не беспокоится, что вас разбудит посреди ночи странное гудение. Холодильники Artel Inverter работают с низким уровнем шума в 37 дБ, тогда как в обычных холодильниках — 42 дБ. Также их энергоэффективность помогает экономить электричество на 31% по сравнению со стандартными моделями.

Резкие перепады напряжения могут привести к поломке, а это — большие траты времени и денег. Система вольт-контроля до 400 В в холодильниках Artel Inverter не даст ему сгореть при скачках напряжения. Также они могут работать, когда напряжение совсем низкое до 160 В.

Бывало у многих такое, что после праздников оставалось много еды, и приходилось с опаской складывать все на полки. В холодильниках Artel вы можете смело расположить тяжелые продукты, так как полки сделаны из прочного материала, и они способны выдержать вес до 150 кг.

А еще при подборе бытовой техники важно, чтобы устройство гармонично сочеталось с цветовой палитрой кухни. В этом не будет проблем, если это — холодильники Artel. Модели бренда представлены в широкой цветовой гамме. Также они отлично подойдут под различные варианты дизайна интерьера.





Что помогает дольше сохранить свежесть продуктов

Овощи, фрукты и зелень теряют свежесть быстро. Их можно хранить в отделениях Bio Fresh. Это обновленная фреш-зона, в которой создаются оптимальные условия температуры и влажности. Она помогает увеличивать срок свежести овощей и фруктов на 33%. Можно смело положить туда ваши любимые овощи и фрукты и быть уверенным, что они долго сохранят свою свежесть.

В отделении Bio Freeze можно замораживать продукты надолго, при этом они не потеряют свои полезные свойства.

Выбирая холодильник Artel с вышеописанными характеристиками, покупатель получает:

10 лет гарантии на компрессор Inverter;

3 года гарантии на сам холодильник;

гарантийное и постгарантийное обслуживание;

надежное и выгодное решение для кухни.

Единый информационный центр: (+998) 78−148−88−88.

Сайт: artelgroup.org

Instagram: @artel_official, @artel_matbuot_xizmati

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