Asialuxe Travel от чистого сердца поздравляет всех жителей Узбекистана со светлым праздником Рамазан хайит и желает, чтобы тепло, счастье, любовь и благополучие всегда жили в ваших домах.

Национальный туроператор представил эксклюзивные направления для отдыха на ближайшее время, а также на летний сезон — 2022.

Чехия: Прага, Карловы Вары

Совершить тур в Прагу и другие города Европы, а также подарить родителям отдых мечты в знаменитые Карловы Вары теперь намного проще благодаря прямым рейсам, комплексным турпакетам и визовой поддержке по этому направлению.





Прямые чартерные рейсы в Прагу будут совершаться с 15 мая каждую неделю по воскресеньям.

Турция: Анталья, Бодрум, Аланья, Даламан и Стамбул

Турция — это всегда отличная идея.

Анталью обожают за огромный выбор отелей на любой бюджет, концепцию «все включено» и интересный досуг для взрослых и детей.

Бодрум. Курорт совсем не похож на привычный турецкий город. Моментами складывается ощущение, что это не Бодрум, а настоящая Греция с ее белыми домиками, узкими улочками и яркими цветами.





Даламан (Мармарис) славится мягким климатом, активными развлечениями и красочным подводным миром для дайвинга.

Аланья — более семейный город, привлекает туристов доступными ценами на проживание в отелях, теплым неглубоким морем и песчаными пляжами.

Стамбул — это прогулки по Босфору, вкусная баклава, ароматный кофе и исторические достопримечательности Османской империи.

Прямые чартерные рейсы в Анталью совершаются каждую неделю, а летом — почти ежедневно. В Аланью с 25 мая — раз в неделю, в Бодрум с 1 июля — каждые 10 дней, в Даламан с 1 августа — каждые десять дней.

В Стамбул регулярные рейсы каждый день, кроме вторников.

ОАЭ: Дубай

Дубай — футуристичный город, в котором практически все здания, аттракционы, парки, аквариумы, торговые центры и многое другое имеют звания «самый большой/высокий в мире». Увидеть все это можно своими глазами.





Регулярные рейсы в Дубай совершаются ежедневно, кроме вторника.

Грузия: Тбилиси, Батуми

Вкусные хинкали и хачапури, захватывающие дух виды, интересные экскурсии и Черное море в Батуми — любители активного отдыха определенно останутся в восторге от Грузии.

Регулярные рейсы в Тбилиси совершаются два раза в неделю — по вторникам и пятницам.





Египет: Шарм-эль-Шейх

Туристы едут сюда ради чистых золотых пляжей, невероятного Красного моря, дайвинга и концепции «все включено». Здесь в отелях продумано все для семейного отдыха: детские площадки, няни, аниматоры и многое другое.

Регулярные рейсы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться раз в неделю с 21 мая.





Летний сезон обещает быть ярким и насыщенным: карантинные меры снимаются, ПЦР-тесты при наличии сертификатов о вакцинации отменены, многие страны уже открыли свои границы и готовы принять туристов, которые так ждали возможность снова путешествовать по всему миру.

Ознакомиться с ценами на туристические пакеты, авиабилеты по всем направлениям и заранее их забронировать можно на сайте компании или по телефону: (+998) 71−201−77− 77.

Также продукцию Asialuxe Travel можно найти во всех турагентствах Узбекистана.

Телефон: (+998) 71−201−77− 77.

Адрес главного офиса: ул. Саида Барака, 24.

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