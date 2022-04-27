Хирург, аспирант Национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова Темурбек Юсупов рассказал «Газете.uz» о текущей ситуации в Киеве, о состоянии узбекистанцев, попавших в ДТП на границе с Польшей, и о том, как украинцы относятся к иностранцам.

Ситуация в Киеве

100 тысяч тюльпанов на Майдане Незалежности, возле здания МИД и на территории Софии Киевской в Киеве. Фото: kyivcity.gov.ua.

На сегодняшний день ситуация в Киеве намного улучшилась. Сейчас в городе много людей. Многие люди, которые вынуждены были уехать во Львов, Закарпатье после начала войны, начали возвращаться в столицу. Я сейчас стою в центре Киева, впервые с начала войны вышел сюда. Честно говоря, если некоторое время не читать новости, то я могу даже забыть, что идёт война.

Изредка звучит воздушная тревога, которая длится 15−20 минут, а потом отменяется. Кажется, система ПВО хорошо работает, либо атаковать стали реже. За последние три недели в Киеве был только один взрыв. Мы не можем называть местность, так как есть запреты и правила. Но в целом в городе спокойно. Он старается максимально работать, как это было до войны.

Если до войны люди были немного разобщены, то сейчас они сплотились, что радует. Как единый народ, единая нация они продолжают помогать друг другу. Появились разные группы помощи. Местные жители стараются также безвозмездно помочь нуждающимся иностранцам. У меня есть знакомые, которые жили в домах украинцев.

В магазинах есть все необходимые продукты. Да, из-за проблем с логистикой цены немного выросли.

Возобновил работу трамвай. Я как раз сюда из дома приехал на трамвае, а затем на троллейбусе и автобусе. Для жителей проезд в общественном транспорте бесплатный. Не могу сказать, что транспортное сообщение полностью возобновилось, есть ограничения на некоторых маршрутах.

Сейчас не так много людей живут в метро. Нам всем известно о резне в Буче, поэтому до сих пор у некоторых есть страхи, поэтому они продолжают оставаться в подземке.

Время комендантского часа с этой недели немного сократили. Если до этого было с 21:00 до 5:00, то сейчас он начинается с 22:00. Во время Пасхи сделали исключение и разрешили с 23:00. Во время этого режима все находятся дома, порядок сохраняется.

В нашем институте хирургии и трансплантологии мы перенесли операции, которые можно отсрочить. Сейчас мы оказываем помощь онкобольным и раненым.

Возобновление работы посольства Узбекистана в Киеве

Посольство Узбекистана в Киеве. Фото: Javlon Vakhabov / Twitter.

Во время эвакуации наших граждан на родину посольство на время переехало во Львов, но с учётом улучшения ситуации в Киеве многие посольства вернулись в столицу. Все послы из стран Центральной Азии продолжили работу, из некоторых стран Европы. Ситуация может резко измениться, но мы надеемся на лучшее.

Из Украины в Узбекистан было эвакуировано около 6000 узбекистанцев. Кроме того, много наших соотечественников, которые из Украины переехали в другие страны Европы, Турцию, Молдову, Польшу, Германию. Их число составляет около 500.

В нашей Telegram-группе некоторые соотечественники из-за улучшения ситуации планируют вернуться в Украину. Но мы не рекомендуем этого делать, так как ситуация может резко измениться, что пока невозможно предсказать. Об этом также говорил и мэр города Виталий Кличко.

В Украине по-прежнему остаются некоторые узбекистанцы, но их не так много, как раньше. Многие магазины узбекистанцев в Киеве сейчас не работают.

ДТП с узбекистанцами

5 марта на границе с Польшей произошло ДТП с участием трёх узбекистанцев. Один из них Отабек Хакимов скончался на месте. Меня пригласили во Львов, куда госпитализировали остальных пострадавших — Бехзода Хусейнова и Шерзода Салохиддинова. Они были в очень тяжёлом состоянии в реанимации.

7 марта, к сожалению, скончался ещё один наш соотечественник — Хусейнов. Тела погибших при помощи посольства Узбекистана доставили на родину к родным.

26 марта Салохиддинова выписали из больницы и отправили в Узбекистан через Польшу. Сейчас он дома с родными, всё у него хорошо.

«Никто меня не дискриминировал в Украине»

Многие люди, в том числе и в Узбекистане, думают, что в Украине действительно есть нацисты, бандеровцев и фашисты. К сожалению. С 2011 года нахожусь в Украине. Я здесь начал и окончил обучение, работаю врачом. За эти 10−11 лет я побывал во многих городах Украины. Я жил и во Львове.

По словам некоторых, именно во Львове и Западной Украине якобы много нацистов и бандеровцев. Когда я жил во Львове, местные жители говорили на украинском. Но когда видели, что я иностранец, то объясняли на русском слова, которые я не понял. Задавали вопросы на русском. Когда я с ними разговаривал на русском, то никаких проблем не было. Никто меня не дискриминировал, не говорил, почему я приехал сюда.

К сожалению, люди, которые говорят о нацистах в Украине, либо никогда не приезжали в Украину, либо получили эту информацию из российских телеканалов. Вы можете спросить об этом у узбекистанцев, которые здесь живут. Да, нельзя сказать, что их совсем нет, они есть во всех странах, но их деятельность ограничена законом.

Считаю эту страну безопасной, поэтому столько лет живу здесь. Никто никогда не говорил мне обидные слова.

В Украине проживают такие же люди, как и у нас. Они хотят жить как в Европе, как развитые страны. Считаю неправильным, когда приходят люди из другой страны и говорят, что «вы не будете так жить, а будете жить, так как мы хотим».