Международная финансовая корпорация (IFC) и Министерство финансов подписали соглашение об оказании поддержки правительству Узбекистана в разработке ветряных электростанций с целью содействия стране в переходе на экологически чистую энергию и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе фининститута.

IFC будет консультировать правительство Узбекистана в структурировании государственно-частного партнерства (ГЧП) с целью мобилизации опыта и капитала частного сектора для строительства и эксплуатации ветряных электростанций мощностью до 500 мВт в нескольких регионах страны.

Проект будет способствовать достижению цели Узбекистана по производству 25% электроэнергии из возобновляемых источников к 2026 году, подчеркивается в сообщении.

С установленной мощностью более 743 ГВт по всему миру ветер является одним из самых быстрорастущих и доступных источников производства электроэнергии. Правительство Узбекистана поставило перед собой цель ввести в эксплуатацию пять гигаватт солнечных и три гигаватта ветряных мощностей к 2026 году, отметили в IFC.

IFC консультирует правительство Узбекистана по вопросам привлечения частных инвестиций в энергетический сектор на условиях прозрачности и конкурентности и в соответствии с самыми высокими экологическими, социальными и управленческими стандартами с 2018 года. Поддержка проектов в области возобновляемых источников энергии и открытие сектора для частных инвестиций является основой работы IFC в Узбекистане и регионе Центральной Азии, говорится в сообщении.

Проект является одним из нескольких конкурсных тендеров в энергетическом секторе, реализуемых правительством Узбекистана в партнерстве с IFC. В частности, IFC помогла провести тендер и профинансировать частную солнечную электростанцию мощностью 100 мВт в Навоийской области, первый в стране объект возобновляемой энергетики коммунального масштаба, который производит достаточно электроэнергии для питания более 30 тысяч домов.