Граждане обратились в ГУВД с заявлением о том, что пострадали от непрофессионального обслуживания в медицинской клинике «Гуанчжоу», сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

По их словам, врачи, не изучив клиническую картину и основываясь только на внешнем осмотре, назначили лечение и предоставили неизвестные препараты стоимостью от 1,5 до 2,5 млн сумов, однако лечение не дало никаких результатов.

Когда граждане, недовольные результатами лечения, жаловались врачам, работники клиники пытались их успокоить и просили не поднимать шум перед другими пациентами, сообщили в ГУВД.

«По телевизору я увидел рекламу и решил к ним обратиться. Встретился с врачом, пожаловался ему на боли в спине и спросил: „Нужна ли томография?“ Он сказал, что у меня грыжа, и за 2,4 млн сумов обещал вылечить меня путём иглоукалывания. Я получил иглотерапию, пропил лекарства и через неделю снова пошёл к врачу. Я сказал, что они не вылечили меня и потребовал деньги обратно. Врач сказал: „Иди куда хочешь, деньги мы не вернём“. Потом вмешался управляющий, и мне вернули половину суммы — 1,2 млн сумов, оставшуюся часть денег я так и не получил», — рассказал один из пострадавших пациентов клиники.

В рамках уголовного дела при проверке филиалов клиники в Ташкенте и регионах были обнаружены и изъяты в качестве вещественных доказательств несколько видов местных и зарубежных препаратов без каких-либо документов.

В отношении ответственных лиц и сотрудников «Гуаньчжоу» возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 186−3 Уголовного кодекса (Производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств).

В настоящее время проводится проверка состава препаратов, изъятых из клиники «Гуанчжоу».