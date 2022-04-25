Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента Франции Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах, состоявшихся в этой стране, сообщила пресс-служба главы государства.

«Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям долгосрочное сотрудничество между нашими государствами, основанное на взаимном уважении и доверии, будет и впредь развиваться во благо наших народов», — говорится в послании президента.

Напомним, действующий президент Франции Эммануэль Макрон победил на выборах главы государства, набрав около 58,55% голосов. Его соперница Марин Ле Пен получила 41,45%.