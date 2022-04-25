Здание Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, расположенное на пересечении улиц Шахрисабз и Тараса Шевченко в Ташкенте, продано на аукционе за 127,4 млрд сумов.

АУГА выставило здание Госкомгеологии в марте, стартовая цена объекта составляла 75,6 млрд сумов. Новым собственником объекта с земельным участком площадью 1,3 га стало ООО Xamkor Inshaat c предложением 124,7 млрд сумов.

При выставлении актива на продажу сообщалось, что Госкомгеологии освободит помещения в течение четырёх месяцев после оформления договора при начале оплаты.

Как ожидается, комитет переедет в пятиэтажное административное здание, которое строится для него в Мирзо-Улугбекском района Ташкента рядом с Университетом геологических наук.

В прошлом году ООО Xamkor Inshaat приобрело расположенный поблизости комплекс зданий Научно-исследовательского института минеральных ресурсов за 71,6 млрд сумов.

Согласно данные ЕГРПО, компания Xamkor Inshaat зарегистрирована 8 февраля 2021 года. Основной вид деятельности — строительство жилых зданий. Учредителями указаны кипрская Himend Limited (49%), Кобил Касимахунов (30%), Исохон Гулямов (15%) и Жамолиддин Оловиддинов (7%).