Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 декабря посетил Мирзо-Улугбекский район Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Первым пунктом поездки стал Технологический парк программных продуктов и информационных технологий, строительство которого началось 20 ноября 2019 года. Президент ознакомился с проделанной до настоящего времени работой. Ожидается, что сюда переедет Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций и его подведомственные структуры.





За последние пять лет экспорт отечественного сектора информационных технологий вырос более чем в 50 раз, сообщает пресс-служба президента.

«Сегодня большая часть услуг оказывается с использованием информационных технологий. Именно с ними связана результативность в других сферах. Поэтому необходимо расширить возможности данного парка и превратить его в передовой IT-хаб», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Глава государства пообщался со специалистами и предпринимателями IT-cферы, а также побеседовал с председателями махаллей Мирзо-Улугбекского района и помощниками хокима района по вопросам развития предпринимательства, обеспечения занятости населения и сокращения бедности в махалле﻿. Он также высказался о работе помощников хокимов.





«Многие люди не понимают, как сейчас работает эта система. Но я обязательно буду внедрять это нововведение. Мы должны признать это, поскольку у нас до сих пор не было системы, в рамках которой [госслужащие] спускаются вниз и напрямую работают с людьми. Вновь назначенные помощники хокима будут ходить по домам, будь то пациенты, безработные, склонные к преступлению или неорганизованная молодежь — каждым будут заниматься», — цитирует президента Kun.uz.

Шавкат Мирзиёев отметил, что сейчас главный акцент — на сокращение безработицы, а через год будут приняты меры по повышению зарплат.

«Если [помощник хокима] обеспечит занятость одного человека в день, то сколько будет в месяц? В год? Если сейчас мы сосредоточимся на сокращении безработицы, то через год примем меры по повышению зарплат людей, получивших работу», — сказал он.

По его словам, председатели махаллинских комитетов будут заниматься вопросами духовности «в качестве отцов или матерей махаллей», «поскольку они были заняты большой работой, которая не имела ничего общего с этой сферой».

«Если помощники хокимов будут решать экономические проблемы, лидер молодёжи сосредоточит внимание на том, чтобы время молодежи было осмысленным и познавательным. Потому что будущее только за наукой, другого пути у нас нет. Эти двое будут помогать председателю [махалли] как два крыла. Устраивайте культурные мероприятия для населения, водите их в театры, организуйте чтение книг», — заявил президент.

Шавкат Мирзиёв также высказался о молодёжи.

«Сейчас дети вечером не знают, куда идти. Мы говорим, что молодёжь плохая. Но что мы сделали, чтобы они были лучше? Если не поддерживаем в чтении книг, не создаём условий, не трудоустраиваем, если не даём крылья доверия в завтрашний день, не обучаем макому… Если в день вы будете выполнять хотя бы 50% из того, что я говорю, то через год-два общество изменится», — отметил он (по сюжету телеканала «Узбекистан 24»).





Затем глава государства посетил новый Университет геологических наук.

«Значение геологии для экономики невозможно переоценить. В последние годы мы уделяем внимание возрождению научных школ, подготовке кадров, создаем лучшие условия, внедряя самые передовые научные методики и лабораторное оборудование. Теперь необходимо работать на результат», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Сейчас в университете обучается более 700 студентов по 7 специальностям бакалавриата и 6 направлениям магистратуры. Планируется расширение этих направлений и специальностей в соответствии с потребностями отрасли.





Кроме того, открыта заочная форма обучения для работников сферы геологии со стажем работы более пяти лет.

На первом этапе проекта были построены учебный корпус, общежитие и два научных института, библиотека, лаборатория. На втором планируется построить семиэтажную лабораторию, пятиэтажное административное здание Госкомгеологии, семиэтажный геологический фонд, здание предприятия «Узбек геология кидирув» и спортивный комплекс.

В составе университета действуют Институт геологии и геофизики имени Х. М. Абдуллаева, Институт минеральных ресурсов, Институт гидрогеологии и инженерной геологии, Институт геологии и разведки нефтегазовых месторождений, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере геологии, Центр геоинновационных технологий и Государственный музей геологии.





Глава государства побеседовал со студентами и профессорско-преподавательским составом университета и анонсировал ряд изменений в деятельности вуза. По его словам, доля практических занятий в учебном плане университета составит 75% (сейчас в среднем по вузам страны — 30%).

«Я приму отдельное постановление и дам другое направление этому университету. Будет 75% практики. Я отдам рудники в разрезе факультетов и кафедр. На руднике будет наука, практика будет более глубокой. Геолог должен знать о трудностях, ходить в поле, пустыне, горах. Будут научно-экспедиционные кафедры. Название тоже поменяем», — сказал он.

Президент также посетил государственную специализированную общеобразовательную школу профильного трудового обучения в Мирзо-Улугбекском районе столицы.





Учебное заведение, построенное в 1976 году, рассчитано на 1178 учеников, но здесь обучаются 2024 учащихся. Более того, здание и оснащение устарели.

Глава государства осмотрел классы, спортзал и столовую. Он дал указания по строительству нового здания на 900 мест, профессиональному обучению учащихся и организации практических занятий на предприятиях.





«Сейчас повсеместно открываются современные предприятия, реализуются инвестиционные проекты. Нам нужны кадры с большим потенциалом. Именно поэтому мы уделяем особое внимание учителям и школам, улучшению качества обучения. Хорошие кадры формируют конкуренцию. А где конкуренция, там и развитие», — подчеркнул он.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью семейной поликлиники №7 Мирзо-Улугбекского района.

В последний раз капитальный ремонт в этом учреждении проводился в 1991 году, текущий ремонт — в 2018 году. Поликлиника рассчитана на приём 250 пациентов в день и обслуживает 41 тысячу жителей 8 махаллей. Действуют отделения физиотерапии, функциональной диагностики, центральная клиническая лаборатория, кабинеты эндоскопии, рентгеновского и ультразвукового исследования.





Глава государства поручил капитально отремонтировать поликлинику в соответствии с современными требованиями и создать все удобства для населения.

«Необходимо внедрить новый опыт, сочетающий в себе амбулаторную и стационарную помощь. Следует сформировать здоровую конкуренцию между семейными поликлиниками и другими медицинскими организациями, перейдя к системе качественного и доступного обслуживания населения», — отметил президент.