Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на следующей неделе совершит визиты в Москву и Киев, сообщила служба новостей ООН. «[Антониу Гутерриш] надеется обсудить вопросы немедленного восстановления мира в Украине,» — сообщил официальный представитель ООН Эри Канеко.

26 апреля глава ООН проведёт в Москве рабочую встречу и ланч с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а затем его примет президент Владимир Путин.

28 апреля генсек ООН проведёт рабочую встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и будет принят президентом Владимиром Зеленским.

Антониу Гутерриш также встретится с сотрудниками учреждений системы ООН и обсудит с ними вопросы расширения гуманитарной помощи народу Украины.

19 апреля ООН направила письма в постоянные представительства Украины и России при организации с просьбой о встречах генсека ООН с Владимиром Путиным в Москве и Владимиром Зеленским в Киеве.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик тогда заявил, что, учитывая «всю опасность и последствия» продолжающегося конфликта, генеральный Антониу Гутерриш хотел бы обсудить с лидерами России и Украины «срочные шаги, направленные на достижение мира в Украине, а также перспективы принципа многосторонности в международных отношениях, основанного на Уставе ООН и международном праве».

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля, когда Россия начала наступление на Украину, более 5,1 миллиона украинцев — преимущественно женщины и дети — покинули страну. Больше всего беженцев — свыше 2,8 миллиона — приняла Польша. При этом в Украину с 28 февраля вернулось свыше 1 миллиона граждан Украины.

Точные данные о количестве погибших мирных жителей неизвестны. Речь идёт о тысячах и десятках тысяч человек.