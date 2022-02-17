Под председательством президента Шавката Мирзиёева 16 февраля состоялось видеоселекторное совещание по обсуждению приоритетных задач в животноводческой отрасли, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечалось на мероприятии, на мясо, молоко и яйца уходит 30% повседневных потребительских расходов населения.

За последние три года налажено выделение животноводству восьми видов субсидий и льготных кредитов. За этот период на животноводство выделено более 15 трлн сумов кредитов и реализовано около 4500 проектов. Количество племенных ферм утроилось и достигло 1414. В результате в 2019—2021 годах поголовье скота увеличилось на 1,2 миллиона.

Но изменение климата, сокращение водных и земельных ресурсов, а также пандемия усложняют процесс животноводства, было подчеркнуто на совещании.

В Бухарской, Джизакской, Навоийской, Наманганской и Сурхандарьинской областях количество крупных животноводческих ферм значительно меньше, чем в других регионах. Хотя 90% скота выращивается в домашних хозяйствах, во многих районах отсутствует стабильная кормовая база. За последние 15 лет площадь кормовых угодий уменьшилась с 430 тысяч до 340 тысяч га, а площадь кормовых культур на голову крупнорогатого скота — с 50 до 27 соток. В Каракалпакстане, Хорезме, Бухаре, Навои, Сурхандарье и Кашкадарье площади под повторные кормовые культуры сократились на 23 тысячи га.

На совещании были проанализированы вопросы поддержки животноводства и увеличения производства мяса, молока и яиц за счет применения ресурсосберегающих технологий.

Президент отметил, что в текущем году можно обеспечить занятость не менее 300 тысяч человек в животноводстве, 150 тысяч — в овцеводстве и козоводстве, 1,2 миллиона — в шелководстве, всего — 1,65 миллиона человек.

Для этого, прежде всего, необходимо увеличить поголовье скота за счёт кооперации в домохозяйствах, сказал президент.

По его словам, есть образцовый опыт работы в этом направлении. Так, в Миришкорском районе Кашкадарьинской области фермерское хозяйство «Тошматов Нормумин», раздав крупный скот, овец и коз жителям села Вори, закупает заготовленное молоко и мясо. Предприятие «Тахиатош Чикенс» Тахиаташского района Каракалпакстана, обеспечив население курами, закупает у него инкубационные яйца.

Президент подчеркнул важность применения этого опыта и в других районах.

С этой целью с февраля будут выделяться иностранные кредитные средства сроком на 10 лет со льготным периодом 3 года, производители смогут получить компенсацию по кредиту в части ставки, превышающей 14%, поручительство в размере 50% от суммы кредита, а также возмещение 20% расходов на приобретение оборудования для гидропонного выращивания корма. «Газета.uz» ранее писала о соответствующем постановлении.

Ещё одним прибыльным направлением являются производство и продажа ковров, тканей и других изделий из светлой шерсти, отметил президент, в качестве примера приведя опыт Ангрена, Касанского, Ромитанского и Навбахорского районов.

На совещании было определено, что с этого года будут предоставляться льготные кредиты для закупки породистых овец и коз, переработки молока, мяса и шерсти, создания кормовых цехов. Эти кредиты будут выделяться населению в размере до 50 млн сумов и без залогового обеспечения по рекомендации помощников хокимов. Половина выплат по процентам будет компенсирована.

Президент поручил начать раздачу населению 350 тысяч овец и коз на основе кооперации, как это предусматривалось в недавнем документе, и направить на это 100 млн долларов.

В этом году в отрасли запланировано реализовать 123 крупных проекта. Глава государства подчеркнул, что наряду со своевременным запуском проектов необходимо искать дополнительные возможности и расширять площади под кормовые культуры.

В частности, в каждом кластере можно организовать животноводческий комплекс не менее чем на 500 голов, организовав на отдельных участках севооборот. Кормовую базу можно увеличить и за счёт рекультивации выбывших из оборота и освоения новых земель.

Президент отметил, что на поддержку таких проектов будет направлено 120 млн долларов кредитов, а также будут предоставляться субсидии, таможенные и налоговые льготы.

Ответственным лицам поручено привлечь в этом году 500 млн долларов от международных финансовых институтов и направить эти средства на проекты по развитию животноводства.

Особое внимание президент уделил повышению продуктивности скота и улучшению племенного дела. Ответственным за внедрение науки и передового опыта в сфере определен Самаркандский институт ветеринарной медицины. Теперь статус этого института будет повышен, за ним будут закреплены научно-опытные институты ветеринарии, животноводства, птицеводства, рыбоводства, каракулеводства и экологии пустынь. Учреждение займётся практической и методической поддержкой кластеров, оказанием платных услуг, проведением краткосрочных курсов для населения и фермеров.

Агентству «Чорванасл» поручено разработать трёхлетнюю программу улучшения племенного дела в разрезе каждого района.