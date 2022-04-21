13 апреля в социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как женщины из махалли «Нурли келажак» («Светлое будущее») Дехканабадского района Кашкадарьинской области ссорятся из воды. Женщины говорят, что их дети уже несколько дней сидят без воды, борясь за ведро воды из почти высохшего родника.

Районная администрация 21 апреля сообщила, что заместитель хокима Дехканабада Шердил Эргашев и начальник районного филиала предприятия «Кашкадарё сув таъминот» Суюн Алланазаров 19 апреля изучили ситуацию на месте. Они сообщили жителям, что до конца 2022 года протянут воду из водопровода Оксув, а водопровод Докки-Бойкурган будет отремонтирован.

«Газета.uz» связалась с пресс-секретарём хокимията района Отабеком Кулдашевым, чтобы узнать, как будет решаться проблема местного населения.

По его словам, в махалле «Нурли келажак» проживает около 2000 человек. Она объединяет три села — Душа, Галабулак и Обиравон. В последних двух есть пруды. Ситуация, описанная на видео, произошла в селе Душа, где воду из источника потребляют около 800 человек из 143 домохозяйств.

«Проблема не решится до конца года»

«Проблема населения с водой всё равно останется до конца 2022 года. Потому что главная проблема — финансирование. Если нет средств, то сказав, что мы решим проблему в одночасье, мы можем не выполнить обещание. Это можно сделать к концу 2022 года», — сказал Отабек Кулдашев.

По его словам, проект водопровода Оксув-Дехканабад реализуется с 2018 года. Всего в области планируется построить 310 км водопроводных сетей, пруд объёмом 2500 кубометров и 16 объектов водораспределения. В результате 78% территории Дехканабадского района или более 112,8 тысячи человек в 116 сёлах впервые будут обеспечены питьевой водой. На реализацию проекта выделено 268,4 млрд сумов. К маю 2021 года из гор было проложено 78,8 км трубы питьевой воды.

«Это первый этап проекта. Второй этап проекта, который предусматривает водоснабжение махаллей, будет завершён к концу 2022 года», — сказал он.

Проблема наблюдается не первый год

«До запуска проекта Оксув в Дехканабаде в прошлом году, вода была большой проблемой даже в районном центре. Поскольку в Дехканабаде были старые колодцы и родники, из-за засухи не было воды, родники высохли. Были также случаи, когда воду привозили в вагонах из Карши. Воду привозили в Дехканабад, раздавали на месте и доставляли жителям райцентра и регионов», — сказал Отабек Кулдашев.

Пресс-секретарь заявил, что вопрос об этом уже поднимался в Facebook в прошлом году, а также два месяца назад. «В прошлом году было заявлено, что вопрос с водой будет решён до конца 2022 года», — отметил он.

В этом году родники в горах снова начали высыхать из-за недостаточного количества осадков весной.

Пресс-секретарь сообщил, что в зависимости от количества обращений отдел «Узсувтаъминот» может доставить населению воду на автомобилях за 50−60 тысяч сумов.

«Эта услуга будет платной. Вода будет доставлена из определённых прудов Оксув. Если проект не будет запущен, если предусмотренные программой работы не будут реализованы, проблема с водой не будет решена. В любом случае бесплатно вода доставляться не будет», — заявил Отабек Кулдашев.