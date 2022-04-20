Уже более 14 лет InfinBANK предоставляет широкий спектр банковских услуг своим клиентам, для чего постоянно совершенствует и внедряет новые «фишки». В 2021 году был завершен процесс построения собственной процессинговой системы, также банк стал принципиальным членом платежных систем Visa и UnionPay.

«InfinBANK основан 26 октября 2007 года, а уже в 2010 году его нетто-активы превысили отметку в 100 млрд сумов. В 2011 году банк провел первый платеж по системе SWIFT, а в 2013 году принял своего юбилейного 100-тысячного клиента среди физических лиц. В 2015 году InfinBANK сменил статус c частного акционерного банка на АКБ, после чего получил сертификат ISO 9001:2015, открыл новый головной офис и реализовал 27,9 млн акций банка — это рекордный показатель для Республиканской фондовой биржи за декабрь 2016 года», — рассказал заместитель председателя правления InfinBANK Пулат Салимов.

Масштабные социально-экономические реформы, начавшиеся в 2017 году, запустили мощные бизнес-процессы в Узбекистане. Люди стали еще активнее осваивать частный сектор, тогда же сформировалось новое поколение молодых бизнесменов, которые постоянно находятся в поиске новых ниш и форматов, ориентируются на инновации и диджитал. InfinBANK был одним из первых, кто осознал необходимость цифровизации бизнес-процессов, и поэтому в том же 2017 году запустил проекты по автоматизации процессов взаимоотношения с клиентами на базе SAP CRM, управлению данными на базе SAP BI/BW и автоматизации процессов кредитования на платформе PEGA.

InfinBANK принял стратегию активного увеличения доли розничного сектора, одна из ключевых составляющих которого — карточный бизнес. Поначалу банк пользовался услугами сторонних процессингов Uzcard и Humo для локальных карт и процессингового центра АИКБ «Ипак Йули» — для международных карт Visa. Но это значительно ограничивало банк в развитии этого направления, поэтому было принято решение построить собственный процессинговый центр и контролировать все этапы работы.

Для создания собственного процессингового центра был необходим партнер, выбор которого зависел от параметров самой платформы, ее гибкости, а главное — возможности использовать и развивать систему собственными силами банка. Репутация и бэкграунд партнера также играли немаловажную роль. В процессе отбора поставщика участвовали все ключевые игроки рынка процессинговых услуг и в итоге партнером стала компания OpenWay.

В 2021 году состоялся релиз обновленной версии мобильного приложения InfinBANK и запуск собственного карточного процессинга, построенного совместно c компанией OpenWay. Банк стал принципиальным членом платежных систем Visa и UnionPay.

«Процессинг — только одно из звеньев сложного IT-ландшафта банка, и важно, чтобы все эти звенья работали максимально слаженно. Благодаря тому, что команда банка состоит из специалистов, имеющих значительный опыт работы на рынке электронных платежей, в день „икс“ банк абсолютно уверенно и без значительных сбоев переключился с процессинга АИКБ „Ипак Йули“ на свой собственный, хотя процесс миграции карт из одного процессинга в другой несет значительные риски. Сложнее пришлось чуть позже, так как начало проекта совпало со введением жесткого локдауна, и это вызвало ряд трудностей. Реализация такого масштабного проекта полностью в удаленном режиме была первым опытом для участников как со стороны банка, так и для команды OpenWay. Это был непростой и очень полезный опыт», — отметил заместитель председателя правления InfinBANK Пулат Салимов.

Собственный процессинг создает преимущества как для банка, так и для клиентов. Последним планируется предоставить разнообразные карточные продукты и обеспечить удобными инструментами для управления уже приобретенными картами, такими как ежемесячная выписка по каждой карте, подключение 3D-Secure в мобильном приложении и доставка карт. Помимо этого, на базе нового процессинга специалисты работают над новыми видами дебетовых и кредитных карт с интересными программами лояльности. Пока производные продукты проекта находятся на стадии разработки, о преимуществах говорить рано. Банк получил высококлассный инструмент для полноценного развития карточного бизнеса.

На 2022 год запланирован запуск одного из важнейших проектов — новой автоматизированной банковской системы на базе Oracle Flexcube. Она позволит банку повысить качество обслуживания клиентов и производительность сотрудников, оптимизировать операции и улучшить управление рисками.





В успешном развитии карточного бизнеса InfinBANK уверен и Дмитрий Довгаль, заместитель директора по развитию бизнеса в странах СНГ компании OpenWay. Он подчеркнул, что полнофункциональный процессинговый центр на платформе OpenWay поможет предоставит клиентам банка качественный сервис с использованием омниканальных цифровых услуг, а самому InfinBANK — в очередной раз подтвердить свой статус современного надежного банка и укрепить позиции на рынке.

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