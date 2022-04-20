Если вы планируете обновить домашнюю технику, вам не нужно больше копить на покупку электронных помощников.
Оформляя кредитную карту от «Агробанка», потребитель получает до 50 млн сумов. Срок возвращения денег — четыре года, вне зависимости от суммы полученных средств.
Преимущества:
- простая процедура оформления;
- средства на карте можно использовать частями и в любое время суток;
- защита от переплат — проценты начисляются только на потраченную сумму.
Обязательные условия — постоянное трудоустройство и официальный доход.
Телефон: 1216.
Сайт: agrobank.uz
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