Если вы планируете обновить домашнюю технику, вам не нужно больше копить на покупку электронных помощников.

Оформляя кредитную карту от «Агробанка», потребитель получает до 50 млн сумов. Срок возвращения денег — четыре года, вне зависимости от суммы полученных средств.

Преимущества:

простая процедура оформления;

средства на карте можно использовать частями и в любое время суток;

защита от переплат — проценты начисляются только на потраченную сумму.

Обязательные условия — постоянное трудоустройство и официальный доход.

Телефон: 1216.

Сайт: agrobank.uz

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