Министерство здравоохранения рассказало о состоянии мальчика 2019 года рождения, укушенного львёнком, который жил во дворе частного дома в Ташкентском районе.

Напомним, молодой лев, которого хозяева вывели из дома на прогулку, укусил мальчика, стоявшего с матерью и беременной тётей около продуктового магазина, за голову и плечо. Матери удалось отбить ребёнка у хищника.

Сейчас мальчик находится на лечении в детской хирургической клинической больнице №2 Мирзо-Улугбекского района.

Он поступил туда 7 апреля, около 18:40. После дежурного медицинского осмотра мальчика приняли на стационарное лечение с диагнозом «укушенные раны верхней части головы, верхней трети правого плеча и подбородка».

«В отделении травматологии и нейрохирургии в экстренном порядке были проведены все необходимые процедуры, — сказал главный врач медучреждения Д. Сабиров. — В частности, применена вакцина против бешенства, проведена первичная хирургическая обработка ран».

На момент поступления пациента его состояние оценивалось как средней тяжести. Несмотря на то, что он был без сознания, у него были признаки беспокойства и страха, отмечают специалисты.

Было проведено рентгенологическое исследование и МСКТ, признаков патологического перелома не выявлено, отметили в Минздраве. Пациента консультировали нейрохирург, невропатолог и педиатр.

Мальчику также сделали рентгенографию грудной клетки, так как у него были признаки воспаления верхних дыхательных путей. Педиатр поставил диагноз «Острая респираторная инфекция. Фарингобронхит», после чего ребёнка перевели в отделение торакальной хирургии для продолжения лечения и наблюдения за его травмами.

Сейчас общее состояние мальчика относительно удовлетворительное. Лечение продолжается по плану, заявили в министерстве.

Минздрав следит за состоянием пациента, его регулярно обследуют заведующий отделением травматологии и нейрохирургии Исмат Нигматов и главный рабиолог Узбекистана Саидворис Ганиев.

Как мы сообщали ранее, гражданин 2004 года рождения Ш. А. содержал детёныша африканского льва во дворе дома в Ташкентском районе Ташкентской области. Инспекторы отдела экологии и охраны окружающей среды Ташкентского района установили, что разрешающие документы на ввоз и содержание хищного животного у Ш. А. отсутствуют, он содержал львёнка «из интереса». В ожидании решения суда львёнка направили на временное проживание в питомник Steppe turtles, ведётся следствие.