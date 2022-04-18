Гражданин 2004 года рождения Ш. А. содержал детёныша африканского льва во дворе дома в Ташкентском районе Ташкентской области, сообщила пресс-служба Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Инспекторы отдела экологии и охраны окружающей среды Ташкентского района установили, что разрешающие документы на ввоз и содержание хищного животного у Ш. А. отсутствуют, он содержал львёнка «из интереса».

В ожидании решения суда львёнка направили на временное проживание в питомник Steppe turtles, ведётся следствие.