15−17 апреля при содействии UzAuto в Ташкенте прошел очередной этап Кубка мира по художественной гимнастике.





Сборная гимнасток Узбекистана завоевала семь медалей: четыре золотые, две серебряные и одну бронзовую. Коллектив UzAuto поздравляет спортсменок с высокими достижениями и благодарит за возможность видеть развевающийся флаг Узбекистана на мировом пьедестале.





UzAuto поздравляет сборную Узбекистана с победами в прошедших соревнованиях и желает спортсменкам новых побед, а также достижения всех поставленных целей.





«Узавтосаноат» уже многие годы оказывает весомую поддержку отечественной гимнастике, а в феврале 2022 года председатель правления АО «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков был избран президентом Федерации гимнастики Узбекистана. Руководство компании намерено и дальше продолжать традицию создания всех условий для достижения спортсменами высоких результатов.

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