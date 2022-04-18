В Ташкенте 17 апреля прошёл заключительный день этапа Кубка мира по художественной гимнастике, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Узбекистана.

Гимнастки Узбекистана завоевали 7 медалей: 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую. Это лучший результат сборной страны в истории проведения Кубка мира, отметили в федерации.





По итогам выступлений с обручем с результатом 31.70 баллов лидировала узбекистанка Тахмина Икромова — это была её вторая золотая медаль после выступления в многоборье. Серебряная медаль досталась гимнастке из Словении Екатерине Веденеевой, а бронзовая — Дарье Варфоломеев из Германии.

В упражнении с мячом узбекские гимнастки остались без наград. Первое и второе места между собой распределили представительницы Германии Маргарита Колосов и Дарья Варфоломеев соответственно, третье — у Екатерины Веденеевой.





В выступлениях команд в групповых упражнениях с пятью обручами сборная Узбекистана, в состав которой входят Шахзада Ибрагимова, Наргиза Джуманиязова, Нилуфар Аъзамова, Мумтоза Исхакзода, Мария Пак и Хуршида Абдурауфова, заняла вторую позицию, пропустив вперёд команду Болгарии. Третье место досталось гимнасткам из Казахстана.

Далее в программе соревнований были индивидуальные упражнения с булавами. Золотую медаль снова завоевала Тахмина Икромова с результатом 31.5 балла. Второе место заняла Екатерина Веденеева из Словении — 31,25 балла, третье место — у Маргариты Колосов из Германии с 29,8 балла.

В упражнениях с лентой Тахмина Икромова завоевала бронзовую медаль — 28,95 баллов. Второе место у Дарьи Варфоломеев (Германия) — 29,10 баллов, первое — у Екатерины Веденеевой (Словения) — 30,15 баллов.





В групповых упражнениях с тремя лентами и двумя мячами Шахзада Ибрагимова, Наргиза Джуманиязова, Нилюфар Аъзамова, Мумтоза Исхакзода, Мария Пак и Хуршида Абдурауфова поднялись на высшую ступень пьедестала почёта, обойдя сборную Казахстана и Болгарию.