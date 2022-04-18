Известный политолог и независимый эксперт Камолиддин Раббимов задержан и находится в следственном изоляторе в Ташкенте. Об этом в понедельник сообщил журналист Ильёс Сафаров.

По его словам, с 17 апреля семья политолога не может выйти с ним на связь. Родственники сообщили, что Камолиддин Раббимов вышел из дома в 15:00 и пропал.

«Мне только что удалось связаться с Камолиддином ака. Наш телефонный разговор был коротким, длился 5−6 секунд. Слова Камолиддина ака были такими: „Я на Панельном. 15 суток“. Это означает, что Камолиддин Раббимов в настоящее время содержится в так называемом СИЗО „Панельный“», — написал журналист.

Заявление МВД

Пресс-секретарь МВД Узбекистана Шохрух Гиясов сообщил, что 17 апреля в ходе проведения санитарно-профилактических мероприятий в махалле «Чакар» Шайхантахурского района Ташкента Камолиддин Раббимов «необоснованное вмешался в деятельность сотрудников, воспрепятствовал их работе и не выполнил их законные требования».

На него был оформлен административный протокол по статьям 183 (мелкое хулиганство), 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) и 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) Кодекса об административной ответственности. Документы были направлены в Шайхантахурский районный суд для судебного разбирательства.

Председатель попечительского совета Общественного фонда развития и поддержки национальных масс-медиа, предприниматель Комил Алламжонов заяивл, что фонд обеспокоен ситуацией вокруг Камолиддина Раббимова. «Фонд изучает этот вопрос. Я думаю, что ситуация прояснится в скором времени», — написал он.

В сообщении Союза журналистов Узбекистана отмечается, что суд назначил задержанному штраф.

Камолиддин Раббимов (1974 г. р.) — выпускник Узбекского государственного университета мировых языков, а также Академии госуправления при президенте Узбекистана. Проводил научные исследования в сфере философии политики, в том числе в Варшавском университете.

В 2001—2005 годах работал в Институте стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана, был научным сотрудником Центра социологических исследований «Ижтимоий фикр», старшим научным сотрудником Института исследований гражданского общества.

С 2007 года проживал во Франции, где вёл научные и творческие исследования. Несколько месяцев назад вернулся в Узбекистан.

Камолиддин Раббимов часто выступал в СМИ на тему оппозиции в Узбекистане, Афганистана, ЕАЭС, Казахстана, а также войны в Украине и позиции Узбекистана по ней.