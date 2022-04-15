Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 15 апреля анонсировал упрощение системы налогового администрирования и проверок для предпринимателей с 1 июня 2022 года.

С учётом перевода системы исчисления налога на имущество на рыночные принципы будет отменён порядок применения дополнительных высоких налоговых ставок.

Кроме того, предпринимателям с оборотом более 1 млрд сумов будет автоматически выдаваться свидетельство плательщика НДС без предварительной проверки.

В текущем году количество проверок предпринимателей увеличилось в 1,7 раза и составило 86 тысяч. Это вызывает массу возражений со стороны предпринимателей, заявил глава государства.

Поэтому для предотвращения необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность теперь 22 вида проверок проводятся только с разрешения бизнес-омбудсмена (сегодня требуется разрешение бизнес-омбудсмана для 119 из 159 видов проверок).

Кроме того, предпринимателей с высоким уровнем налогового риска теперь будут уведомлять перед приостановкой действия свидетельства плательщика НДС.

На встрече также отмечалось, что у экспортёров есть проблемы с возмещением НДС. В связи с этим будет введен упрощенный механизм, в рамках которого 80% средств будут возвращены в течение 7 дней без дополнительных проверок.

Кроме того, будет создан штат сотрудников для изучения проблем экспортеров и их оперативного решения, а также создан call-центра «1094».

В начале января предприниматели и бухгалтеры жаловались на рост налоговой нагрузки, недоработку систем налогового администрирования и нелогичность некоторых требований. Глава ГНК Шерзод Кудбиев на пресс-конференции постарался обосновать правильность нового расчёта налога на имущество, суть платформ E-Ijara и E-Aktiv, идентификационных кодов продукции, требований по наличию офиса, сотрудников, а также признал ошибку с привязкой единиц измерения.

Позже власти пошли на уступки и пересмотрели поправки в налоговое законодательство с учётом критики общественности и специалистов. Тогда ГНК и Минфин сообщили о смягчении требований по использованию программ E-aktiv и риск-анализа плательщиков НДС, а также по налогу на имущество и другим изменениям, но вопросы у налогоплательщиков остались.