С 2022 года в налоговое законодательство Узбекистана и налоговое администрирование внесён ряд изменений. Введена финансовая санкция за нарушение порядка применения идентификационного кода продукции и услуг (ИКПУ), требование об обязательном использовании систем E-aktiv и E-Ijara, минимальная стоимость за 1 кв. м для исчисления налога на имущество юридических лиц и другие.

Нововведения вызвали вопросы у предпринимателей и бухгалтеров, которые жалуются на рост налоговой нагрузки, недоработку систем и нелогичность некоторых требований.

В ответ на реакцию общественности в понедельник председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев, заместитель министра финансов Дилшод Султанов и другие официальные лица провели пресс-конференцию. «Газета.uz» рассказывает основные моменты мероприятия.

E-Ijara

Сервис E-Ijara (ijara.soliq.uz), предназначенный для учёта договоров аренды недвижимости, работал в тестовом режиме. Юридические и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, могут зарегистрировать в нём договоры, заключенные с 1 января 2020 года.

В штатном режиме система заработала с 1 января 2022 года. С этой же даты регистрация договоров в системе стала обязательной. Если у налогоплательщика не зарегистрирован на E-Ijara договор аренды и нет собственной недвижимости, система риск-анализа расценит это как «отсутствие собственного, арендуемого или безвозмездно используемого недвижимого имущества по месту нахождения».

Отсутствие регистрации будет одним из критериев высокого уровня налогового риска, то есть это может привести к тому, что предпринимателю откажут в постановке на учёт в качестве плательщика НДС, либо приостановят имеющееся Свидетельство о регистрации налогоплательщика НДС.

Шерзод Кудбиев заявил, что такой порядок действовал и ранее, но распространялся только на физических лиц. Теперь юридические лица тоже обязаны регистрировать договоры аренды. Он привёл несколько примеров для обоснования нового требования.

По его словам, в декабре объём сделок в рамках арендных отношений вырос на 40%.

«Значит, 40% арендных отношений не было видно. Для оформления одного договора аренды требуется максимум 5 минут. Конечно, процесс цифровизации выявляет недостатки в других системах — отсутствие кадастрового документа, электронной цифровой подписи (ЭЦП) и другие. Но теперь в Узбекистане ведь есть ЭЦП, кадастр же теперь можно сделать, если это не было сделано вовремя», — сказал он.

С 1 января 2022 года остатки товарно-материальных запасов (ТМЗ) на объектах недвижимости, арендуемых или безвозмездно используемых на основании договоров, не поставленных на учёт в системе E-Ijara, не подлежат инвентаризации, а также в целях налогообложения оцениваются как не существующие на складе налогоплательщика.

Глава ГНК обосновал это требование другим примером. По его словам, в августе-сентябре 2021 года налоговые органы проверили налогоплательщика в Самаркандской области, который хотел провести зачёт НДС на автошины в размере 18 млрд сумов, которые якобы находились у него на складе.

Налоговые органы хотели проверить продукцию на 18 млрд сумов, но предприниматель сообщил, что автошины хранятся на 71 складе по всей стране. После того, как сотрудники налоговых служб решили проверить все эти склады, предприниматель сообщил, что продукция отправлена в другое место, отправив счёт-фактуру, рассказал Шерзод Кудбиев.

«Тогда появилась потребность в том, что налоговый орган должен знать, где есть склад у того или иного субъекта. Цель только в этом… 30 сотрудников из центрального аппарата ГНК проверяли [предпринимателя из Самаркандской области] в течение месяца, чтобы доказать отсутствие указанной продукции. Для зачёта НДС в размере 18 млрд сумов нужны автошины на 120 млрд сумов. Представьте, какой склад для этого нужен. Шины на 120 млрд сумов, наверное, не поместятся и на стадионе „Бунёдкор“», — заявил он.

По его словам, от внедрения этой системы выиграет честно работающий предприниматель, который вынужден конкурировать с производителем шин, продающим продукцию с использованием «различных махинаций» за наличные и не показывающим содержимое склада.

Шерзод Кудбиев отметил, что встречаются случаи, когда юридические лица без работающего ЭЦП пытались зарегистрировать данные в системе, но не смогли. Кроме того, утверждает он, некоторые «пытаются предоставить в аренду площадь, которая больше фактической площади».

Идентификационный код

С 1 июля в Узбекистане внедрены 17-значные идентификационные коды товаров и услуг (ИКПУ). Эти коды должны быть отражены в электронных счетах-фактурах, электронных договорах, а также на чеках онлайн-ККМ или виртуальных касс.

ИКПУ определяется при помощи сайта tasnif.soliq.uz, сейчас там зарегистрировано почти 88 тысяч наименований товаров и услуг. Отражение в чеках кодов, не соответствующих номенклатуре товаров и услуг либо осуществляемым видам деятельности, влечёт штраф в размере 1% от стоимости реализованных товаров и услуг, указанных в чеке.

При этом предприниматели сообщают об ошибках в Едином электронном национальном каталоге продукции (товаров и услуг) — разные коды для одной продукции, грамматические ошибки, отображение товаров в несоответствующих категориях — из-за чего им приходится выставлять фактуры с разными кодами.

Шерзод Кудбиев признал, что количество товаров может быть больше 1 миллиона единиц, из-за чего налоговые органы не справились с формированием кодов. В связи с этим был запущен сервис, с помощью которого предприниматели могут сами вносить коды. ИКПУ после модерации ГНК будет зарегистрирован в базе «в течение одного-двух дней».

По его словам, цель внедрения ИКПУ — создание равных возможностей для всех предпринимателей на рынке.

Кроме того, после встречи с предпринимателями, которые сталкиваются с проблемами ИКПУ, было решено отсрочить применение штрафов до 1 июля.

Глава ГНК утверждает, что после работы с крупными торговыми сетями и фармацевтическими компаниями «90−95% рынка Узбекистана охвачено».

E-Aktiv

Автоматизированная информационная система E-Aktiv (E-ombor, виртуальный склад) была внедрена для учёта основных средств, нематериальных активов и товарно-материальных ресурсов, ведения анализа, онлайн-учёта и отслеживания поступлений и остатка товаров на каждом складе.

С 1 января 2022 года плательщики НДС и юридические лица с госдолей в уставном фонде в размере 50% и более обязаны:

отражать в автоматическом режиме в налоговой системе E-aktiv все операции по изменению уставного фонда, постановке на баланс основных средств, товарно-материальных ресурсов и нематериальных активов;

в течение трёх дней отражать в E-Aktiv списание и ликвидацию материальных ресурсов с истёкшим сроком годности.

Шерзод Кудбиев утверждает, что 95% субъектов «не будут видеть и чувствовать наличие в E-Aktiv». Он отметил, что меры воздействия (штрафы и т. п. ) не будут применяться, пока система не будет доработана до конца.

«Основной принцип работы E-Aktiv: если вы покупаете и продаёте продукцию через электронную счёт-фактуру (ЭСФ), то вы должны покупать или продавать существующую на вашем складе продукцию», — заявил он.

Председатель налогового комитета не согласился с мнением экспертов, которые заявляют о нарушении стандартов и основ бухгалтерского учёта.





«Как мы нарушаем? Мы вмешиваемся в политику учёта? Мы только наблюдаем за передвижением существующего товара. Больше всего E-Aktiv беспокоит „однодневные“ компании. Например, нельзя же продавать ручки и продавать воду?! Для этого и внедряется эта система. Если вы выпускаете печенье и покупаете муку, никто не будет вмешаться в ваш процесс», — сообщил он.

Шерзод Кудбиев отметил, что 24 крупнейших налогоплательщика почти полностью прошли интеграцию с E-Aktiv.

«Мы выступаем против работы через „чёрные схемы“. Эти системы противостоят этим схемам. У нас только эта цель», — сказал он.

Налог на имущество

С 1 января 2022 года ставка налога на имущество юридических лиц снизилась с 2 до 1,5%, но введено требование о том, что налоговая база для зданий не может быть ниже минимального значения, установленного в абсолютной величине на 1 кв. м в следующих размерах:

в Ташкенте — 2,5 млн сумов;

в Нукусе и областных центрах — 1,5 млн сумов;

в других городах и сельской местности — 1 млн сумов.

При этом Жокаргы Кенесу Каракалпакстана и кенгашам областей предоставлено право вводить в районах понижающий коэффициент до 0,5 к установленной минимальной стоимости, в зависимости от их экономического развития.

Налогоплательщикам предоставлено право привлекать оценщиков для проведения оценки стоимости объектов недвижимости в случае, если стоимость 1 кв. м объекта ниже установленной минимальной стоимости. Результаты независимой оценки будут признаваться в качестве налоговой базы.

Шерзод Кудбиев сообщил, что речь идёт не о повышении налоговой нагрузки на малый бизнес, а поощрении честно работающих предпринимателей, которые «годами проводили переоценку, повышали стоимость основных средств, правильно указывали свою налогооблагаемую базу».





Он привёл примеры двух почти одинаковых предприятий в Джизаке, которые платят разные налоги. Остаточная стоимость четырёхэтажного здания площадью 861 кв. м составляет 2 млн сумов, за что в 2021 году уплачен налог в 39,8 тысячи сумов. Остаточная стоимость другого здания площадью 880 кв. м. превышает 1,72 млрд сумов, а сумма уплаченного налога — 34,5 млн сумов.

Ожидается, что в 2022 году второй предприниматель из примера будет платить налог на 8,63 млн сумов меньше — 25,89 млн сумов, а первому придётся платить в 486 раз больше налога, поскольку «он не проводил переоценку и неправильно оценивал свою недвижимость».

В целом прогнозируется, что в этом году из 69 тысяч плательщиков налога на имущество:

более 21 тысячи налогоплательщиков, своевременно проводивших переоценку недвижимости, будут платить меньше налога по сравнению с прошлым годом (введение минимальной стоимости не повлияет на это);

у 41 тысячи вырастет налоговая нагрузка;

у 7000 она не изменится;

около 5000 компаний, не проводившим переоценку и не платившим налог на имущество, указав «нулевую стоимость», произведут перерасчёт налога на имущество по результатам оценки.

Комментируя сообщения о резком росте налоговых поступлений по налогу на имущество, Шерзод Кудбиев отметил, что в 2021 году бюджет получил 1,6 трлн сумов этого налога. Бюджет на 2022 год утверждён с прогнозным ростом поступлений на 33% — 2,1 трлн сумов. Он напомнил, что в 2021 году был рост на 30% по сравнению с годом ранее.





Скажутся ли на ценах налоговые изменения и почему ставка не дифференцирована

Один из участников пресс-конференции рассказал, что из-за введения минимальной стоимости за 1 кв. м для исчисления налога на имущество юридических лиц предприятию в Ташкенте условно придётся платить 18,5 млн сумов вместо 10 млн сумов годом ранее. Это скажется на стоимости производимых им кондитерских изделий. Свыше 40 тысяч предпринимателей, которым также грозит увеличение расходов, могут тоже увеличить стоимость продукции, что снизит покупательную способность населения.

«Вы правильно ставите вопрос. Но есть обратная сторона. В чём вина 21 тысячи предпринимателей, которые работают честно?.. И я не верю, что имущество площадью 500 кв. м в Ташкенте стоит 500 млн сумов, оно стоит больше… Другой кондитерских цех работает честно и включает в цену печенья высокую ставку. Из-за этого стоимость его продукции дороже, чем ваша. Он работает честно и проигрывает в конкуренции на рынке. Это справедливо?» — задался вопросом Шерзод Кудбиев.

Глава ГНК считает, что повышение налоговой нагрузки не повлияет на цены с учётом маленькой доли налога на имущество в уплачиваемых налогах.

Он подчеркнул, что 1 кв. м площади в 2,5 млн сумов — это намного меньше, чем рыночная цена в Ташкенте, которая составляет 6−7 млн сумов, а в областях — 3−4 млн сумов.

«Даже в самых отдалённых районах очень сложно найти имущество, которое обойдётся дешевле 3 млн сумов за 1 кв. м. Даже если посмотреть маленькую остановку, её стоимость будет не меньше 3 млн сумов», — сказал он, отвечая на вопрос, почему в регионах ставки не дифференцированы с учётом разных экономических возможностей в центре и на окраине города.

По его словам, в будущем планируется объединить налог на имущество и земельный налог и ввести налог на недвижимость. «Это первый шаг. Мы взяли самую низкую стоимость, даже ниже этого, чтобы не было резкого роста налоговой нагрузки», — отметил глава ГНК.

Шерзод Кудбиев не согласился с мнением о том, что из-за налоговых новшеств многие предприятия закроются или сменят правовой статус ООО на ИП, из-за чего бюджет недополучит деньги.

«Дело не в том, чтобы получить больше или меньше. Задача не стоит получить больше от предпринимателей. Никто мне такую задачу не ставит. Задача стоит правильно получать… Нам нужно, чтобы все платили правильно. Как написано по закону — так и должны платить», — заявил он.

Коэффициент разрыва НДС





Для предоставления налогоплательщикам дополнительной информации, имеющейся в налоговых органах, и проявления ими должной осмотрительности в выборе контрагентов в электронной системе оформления счетов-фактур под реквизитами поставщика и покупателя начали размещать информацию о коэффициентах налогового разрыва (от 0,00 до 1,00).

Коэффициенты означают:

от 0,00 до 0,20 — «зеленый» цвет — низкий уровень налогового разрыва;

от 0,21 до 0,40 — «оранжевый» — средний уровень налогового разрыва;

от 0,41 до 0,60 — «светло-красный» — высокий уровень налогового разрыва;

от 0,61 до 1,00 — «тёмно-красный» — очень высокий уровень налогового разрыва.

Под налоговым разрывом понимается отражение налогоплательщиком в налоговой отчётности сумм НДС, подлежащих зачету на основании полученных счетов-фактур от поставщиков-контрагентов, когда по этим операциям указанные контрагенты не уплатили НДС в бюджет или не отразили эти операции в своих счетах-фактурах либо не представили налоговым органам налоговую отчётность.





При этом для определения налогового разрыва также учитывается неуплата в бюджет НДС контрагентами второго, третьего и последующих звеньев по всей цепочке поставки товаров (услуг), действия которых характеризуются согласованностью (правовой, экономической или иной подконтрольностью).

Шерзод Кудбиев признал, что ГНК при борьбе с «обнальщиками» списывал сумму НДС, не предупредив предпринимателей заблаговременно, и отмечал, что предприниматели сами должны проявлять должную осмотрительность при выборе контрагента. В связи с этим комитет внедрил центр обработки данных (ЦОД), который позволяет отследить разрыв «цепочки» НДС во взаимодействии контрагентов.

Прекращение свидетельства о регистрации в качестве плательщика НДС

3 декабря 2021 года вступило в силу Положение о порядке специального регистрационного учёта плательщиков НДС в налоговых органах. С этого момента судьбу свидетельства плательщика НДС будет решать оценка степени налогового риска.

низкая степень риска — особая регистрация проводится сразу, без дополнительных проверок;

средняя степень — особая регистрация проводится на условии налоговой проверки в течение следующих 12 месяцев;

высокая степень — заявка на регистрацию отклоняется либо временно (до исправления недочётов) приостанавливается действующее удостоверение НДС.

Отсутствие собственного имущества или арендуемого/безвозмездно используемого имущества является одним из критериев высокого уровня налогового риска. При этом площадь помещения (офиса) должна составлять в среднем 18 кв. м, количество сотрудников не должно быть меньше 4, у компании должен быть склад и другие критерии (иначе — средний уровень риска).

«Согласно законодательству, у вас должно быть собственное имущество или вы где-то должны арендовать площадь. Это ведь так? Это же было так при государственной регистрации. Раньше это тоже так было. Ничего нового нет в законодательстве. Мы только начали проверять это через E-Ijara и кадастр», — сказал Шерзод Кудбиев.

По его словам, имеются случаи, когда 600−700 компаний проходят регистрацию в одном маленьком офисе, что не запрещено законодательством. При этом это не должно нарушать нормы градостроительства, согласно которым на 1 сотрудника должно приходиться не менее 6 кв. м площади.





«Если это плательщик НДС, то чтобы проводить оборот в 1 млрд сумов, мы говорим о необходимости обеспечить занятость 3 сотрудников. Для этого оборота нужен директор хотя бы на полставки? Нужен бухгалтер хоть на 0,25 ставки? Нужен третий человек, который будет загружать и отгружать товар, заниматься отправкой или приёмом документов, проведением интервью или других дел? Ладно, вы не загружаете данные в Единую национальную систему труда, но нужно нанимать сотрудников через гражданско-правовой договор, мы же действительно нанимаем их? Мы просим показать это», — пояснил он.

На сегодняшний день действуют 168476 компаний получили свидетельство о регистрации в качестве плательщика НДС, из них 114 тысяч свидетельств — активные, 33755 — временно приостановлены, 18733 — прекращены и 1988 — отменены.

С начала года у 155833 из 535069 активных юридических лиц не сходятся данные в различных отчётах. Шерзод Кудбиев отметил, что уже сейчас можно проводить камеральную проверку и доначислять налоги с применением санкций. Но в рамках платформы Avtokameral налогоплательщикам отправляется форма с указанием ошибок и недочётов, которые могли быть совершены непреднамеренно.

«Не это ли компромисс? Не это ли борьба с чёрными схемами? Не это ли относительная помощь бухгалтерам?» — спросил он.





Глава ГНК сообщил о росте экономической активности в период 1−12 января за счёт роста количества ЭСФ (19%) и суммы реализации по ним (42%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Нужен ли офис?

Шерзод Кудбиев отметил, что обязательность наличия нежилого помещения при регистрации «была всю жизнь», поскольку без юридического адреса компания не пройдёт регистрацию в «Едином окне».

«Единственная категория предпринимательства, может быть, ещё пара других есть, — это семейное предприятие, которое может у себя дома зарегистрироваться. Все остальные должны в нежилом объекте зарегистрироваться», — сказал он.

При этом глава ГНК не смог конкретно ответить на вопрос, почему нужен офис, если некоторые категории предпринимателей могут работать удалённо. В итоге он согласился, что вопрос нужно адресовать законотворцам, которые могут внести исключения и уточнения в законодательство.

Единица измерений

ГНК ввёл новый функционал в систему электронной счёт-фактуры. Он должен помочь предпринимателю выбрать единицу измерения товара, однако теперь не всегда получается применить привычные единицы измерения. Как пишет Buxgalter.uz, комитет ко всем кодам ИКПУ привязал единицы измерения, к виду продукции — свои. Формируя счёт-фактуру, можно выбрать только ту единицу измерения, которую предлагает программа.

Например, организация реализует провода и кабель, отпускают товар в метрах, но система позволяет выбрать только единицу измерения кубометр.

Шерзод Кудбиев признал, что ГНК допустил ошибку, «жёстко привязав единицы измерения».

«Мы допустили ошибку… Мы сейчас жёсткую привязку единицы измерений отпустили. Но это всё-таки нужная мера. Единицы измерения у всех должны быть одинаковыми. Рубашки продаются килограммами или штуками? Картошку в килограммах или упаковках? Но пока единого методологического решения мы не видим… Поэтому мы должны создать такую систему, когда мы можем конвертировать те или иные единицы измерения», — отметил он.

Глава ГНК заявил, что в течение января будет проведена отдельная встреча с предпринимателями в Ташкенте и в регионах для обсуждения изменений в налоговом администрировании.

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