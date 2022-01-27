Государственный налоговый комитет и Министерство финансов Узбекистана выступили ссовместным обращением касательно изменений в налоговом законодательстве и администрировании. Госорганы отметили, что учли запросы и предложения профессиональных организаций и предпринимателей.

E-aktiv

Вовлечение предпринимателей к использованию программы в 2022 году будет осуществляться поэтапно. С 1 апреля 2022 года требование об обязательном использовании программы «E-aktiv» будет распространяться только на 4 категории товаров (цемент, стекло, древесина и хлопок).

Исходя из результатов использования программы по пилотным 4 категориям товаров, перечень товаров со стороны ГНК поэтапно будет расширяться. При этом внедрение программы на все категории товаров планируется завершить в IV квартале 2023 года.

Совместно с представителями налогоплательщиков и экспертами будут созданы отраслевые рабочие группы для полного формирования каталога товаров и услуг, определения их базовых условных единиц в наиболее простой и доступной форме до конца 2022 года.

За неиспользование программного продукта «E-aktiv» (за исключением товаров, включенных в категорию пилотных товаров), а также указание идентификационного кода продукции и услуг не соответствующий фактически поставленному товару (услуге) к налогоплательщикам меры ответственности до 1 сентября 2022 года применяться не будут (было до 1 июля 2022 года).

Риск-анализ плательщиков НДС

В дополнение к ранее представленному 3-месячному периоду (с октября по декабрь 2021 года) до 1 января 2023 года приостанавливается применение нижеследующих признаков (обстоятельств) налогового риска налогоплательщиков:

личность руководителя или лица, выполняющего функции финансового управления, не подтверждена в ЕНСТ (фактор #1);

отсутствие собственной, арендуемой или безвозмездно используемой недвижимости (фактор #4);

совпадение адреса налогоплательщика с адресом номинального местонахождения (менее 18 кв. м) (фактор # 6);

наличие фактов несвоевременного представления налоговой отчётности в течение последних 12 месяцев (фактор #14);

отсутствуют наемные работники или их менее 4 человек (фактор #15).

Данные критерии не будут приостановлены в отношении крупных налогоплательщиков и вновь регистрируемых в качестве плательщиков НДС.

Совместно с представителями налогоплательщиков и экспертами будут созданы рабочие группы по совершенствованию признаков (обстоятельств) налогового риска и оказанию практической помощи налогоплательщикам по их предотвращению.

Налог на имущество

С 1 января 2022 года налог на имущество исчисляется с учётом установленной в абсолютной величине минимальной стоимости за 1 кв. м (в качестве налоговой базы).

При этом территориальным финансовым и налоговым органам даны рекомендации по внесению в Жокаргы Кенес Каракалпакстана и Кенгаши народных депутатов областей предложений по более широкому применению понижающих коэффициентов.

После встречи с профессиональными объединениями оценщиков Минфин и ГНК приняли следующие меры:

а) Результаты независимой оценки, проведённые налогоплательщиком в 2020—2021 годах, будут приниматься для определения налоговой базы. При этом налогоплательщикам предоставлено право оценки отдельно стоящего здания либо сооружений, являющихся частью единого имущественного комплекса;

Налоговым кодексом предоставлено налогоплательщикам право привлекать независимых оценщиков для проведения оценки фактической стоимости объектов недвижимости в случае, если фактическая стоимость 1 кв. м объекта ниже установленной минимальной стоимости. В таких случаях результаты независимой оценки будут признаваться в качестве налоговой базы.

б) Сохраняется порядок определения налоговой базы по аналогии с порядком 2021 года (не применяется минимальная стоимость 1 кв.м) по водонапорным вышкам, резервуарам, навесам, беседкам, бетонным площадкам и стенам (бордюрам) и другим аналогичным объектам.

По мере взаимодействия с оценщиками перечень объектов недвижимости, на которые не распространяется минимальная стоимость, будет дополняться.

Диалог с бизнесом

Для продолжения диалога с бизнесом по принимаемым мерам и новым программным продуктам Минфин и ГНК совместно с профорганизациями будут проводить регулярные встречи с предпринимателями, а также обсуждать их предложения и вопросы, в том числе поступающие через телеграмм каналы в налоговые органы.

Общественный совет при Государственном налоговом комитете также активизирует свою работу. С членами Торгово-промышленной палаты, Палаты налоговых консультантов, Палаты аудиторов и Национальной ассоциации бухгалтеров и аудиторов будут проводиться регулярные встречи.

Налогоплательщики также могут представить свои предложения и вопросы через сайт buxgalter.uz.