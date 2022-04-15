Председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев и министр финансов Тимур Ишметов 14 апреля провели неформальную встречу с налоговыми консультантами и представителями бизнес-сообщества. Стороны детально обсудили tax gap — новый информативный показатель налогового разрыва, его эффективность в увеличении бюджетных доходов и улучшении качества налогового администрирования, а также проблемы этой системы. Корреспондент «Газеты.uz» побывал на этой встрече.

Что такое коэффициент разрыва НДС

Для предоставления налогоплательщикам дополнительной информации, имеющейся в налоговых органах, и проявления ими должной осмотрительности в выборе контрагентов в электронной системе оформления счетов-фактур под реквизитами поставщика и покупателя начали размещать информацию о коэффициентах налогового разрыва (от 0,00 до 1,00).

Коэффициенты означают:

от 0,00 до 0,20 — «зелёный» цвет — низкий уровень налогового разрыва;

от 0,21 до 0,40 — «оранжевый» — средний уровень налогового разрыва;

от 0,41 до 0,60 — «светло-красный» — высокий уровень налогового разрыва;

от 0,61 до 1,00 — «тёмно-красный» (бордовый) — очень высокий уровень налогового разрыва.

Под налоговым разрывом понимается отражение налогоплательщиком в налоговой отчётности сумм НДС, подлежащих зачёту на основании полученных счетов-фактур от поставщиков-контрагентов, когда по этим операциям указанные контрагенты не уплатили НДС в бюджет или не отразили эти операции в своих счетах-фактурах либо не представили налоговым органам налоговую отчётность.

При этом для определения налогового разрыва также учитывается неуплата в бюджет НДС контрагентами второго, третьего и последующих звеньев по всей цепочке поставки товаров (услуг), действия которых характеризуются согласованностью (правовой, экономической или иной подконтрольностью).

Заместитель министра финансов Дилшод Султанов отметил, что бухгалтеры через автоматизированную систему в своей истории могут увидеть, с кем они работают и где произошёл разрыв. «Никаких мер реагирования на это не применяется… Просто вам показывают, с кем вы дружите, кто ваш контрагент», — заявил он.

По его словам, после внедрения системы некоторые компании отказывались от сотрудничества с партнёрами с высоким уровнем риска. «Они говорят: „Либо приводите своих поставщиков в порядок, либо мы с вами не будем работать“. То есть бухгалтера видят, где и на каком этапе [произошёл разрыв]», — отметил он.

Шерзод Кудбиев дополнил, что если предприниматели продолжат работать с контрагентами, у кого есть налоговый разрыв, несмотря на предупреждения, то «при камеральной проверке это будет учитываться».

«Газета.uz» подробно рассказывала о проблемах в налоговой сфере в своих предыдущих материала (1, 2 и 3).

Проблемы

Глава ГНК на встрече призвал предпринимателей и налоговых консультантов указать на проблемы в налоговом разрыве, чтобы стороны пришли к компромиссу.

Абдулла Абдукадиров.

Экономист и предприниматель Абдулла Абдукадиров подчеркнул, что 18 критериев, по которым оценивают уровень налогового риска, а затем принимают решение о приостановке свидетельства о регистрации в качестве плательщика НДС, основаны на предположениях и чьей-то оценке. Юридический же акт, по его словам, должен основываться на судебном решении.

Основатель сети супермаркетов korzinka.uz и других компаний Зафар Хашимов также выступил против приостановки сертификата НДС, что сильно ухудшает условия для работы предприятий.

Предприниматель отметил, что tax gap — справочный инструмент, который показывает, в какой рисковой зоне находится какое-либо предприятие, но предусматривает санкций или действий со стороны налоговых органов.

«Допустим, если по tax gap не предписывается, что вот он „жёлтый“ и ты с ним не должен работать, а если ты будешь работать, то ты за него будешь платить. Если таких санкций и таких угроз нет, то пусть будет этот „светофор“. Но если „светофор“, на который надо останавливаться, приготовиться ехать, то тогда я считаю, что это большая проблема», — отметил он.

Зафар Хашимов также задался вопросом, есть ли экономические исследования о том, что в стране, где сейчас проходят эти реформы и такой рост, оптимальный налоговый разрыв должен быть 20%.

Он напомнил, что на самом раннем этапе налоговых реформ была задача сделать НДС привлекательным для как можно большого числа людей, но из-за различных «кривотолков вокруг светофора» и возможных санкций контрагенты предпринимателя испытывают «страх и отторжение» перед переходом на уплату НДС.

«Я считаю, что большинство этих опасений у наших партнёров надуманные, они от непонимания, от неграмотности. Мы пытаемся объяснить. Мы очень сильно боролись, чтобы включить их в НДС, но для них сейчас НДС — как налог вообще, как сегмент налогообложения — это зона риска», — отметил бизнесмен.

Зафар Хашимов (второй справа).

Зафар Хашимов отметил, что у него к системе tax gap нет вопросов, но пожелал, чтобы она не использовалась как «санкционное оружие».

Глава ГНК отметил, что налоговый разрыв рассчитывается на основе конкретной математической формулы вплоть до последнего контрагента с 1 января 2020 года. «Здесь нет никаких предположений и быть не может», — сказал он.

Шерзод Кудбиев также пояснил, что tax gap рассчитывается на основе математической доли «красных» или «жёлтых» счетов-фактур в общей сумме оборота. То есть если условно оборот составляет 200 миллиардов сумов, а 100 миллионов сумов оказались в «красной» зоне, то это никак не влияет на предпринимателя. Но если в «красную» зону попадает 80 миллиардов сумов, то это окажет влияние на статус налогоплательщика.

Зафар Хашимов отметил, что налоговый разрыв можно сократить, но тем самым можно для большинства предприятий сделать НДС как режим налогообложения непривлекательным. Он считает, что проникновение НДС в экономике недостаточное. Он отметил «психологический момент» и заявил, что необходимо сделать так, чтобы у предпринимателей была мысль, что НДС — это легко, просто и безопасно, пусть даже за счет того, что в экономике на какой-то момент tax gap будет выше, чем сейчас.

Предприниматель считает, что ГНК и Минфин — заинтересованные органы в этом вопросе, поскольку перед ними стоят задачи по собираемости налогов и бюджетных доходов. По его мнению, было бы лучше, если бы налоговые ставки устанавливались в парламенте, поскольку депутаты учитывают интересы разных слоёв общества.

На встрече озвучили, что показатель налогового разрыва НДС удалось снизить до 18%. Однако Зафар Хашимов задал вопросы: «Не задушило ли это какие-то компании? Не сократило ли это рост экономики?»

Основатель korzinka.uz отметил, что необходимо заказать качественное научное исследование, которое помогло бы определить какой процент налогового разрыва подходит для текущей структуры экономики и ориентиров развития.

Он также указал, что этот показатель может отличаться в разрезе отраслей.

«В какой-то сфере tax gap в 20% — это слишком много. В другой отрасли 40% — это нормально. В третьей отрасли может быть такой подход, что не нужно смотреть на налоговый разрыв, а добиться того, чтобы быстрее охватить эту сферу НДС», — сказал он.

Глава ГНК назвал это предложение хорошим и поддержал его.





Зафар Хашимов назвал «революционным» рост числа плательщиков НДС с 6000 до почти 170 тысяч, но задался вопросом:

«Для этого этапа 170 тысяч — это нормально, достаточно или должно быть 500 тысяч? Если у нас таргет в 500 тысяч, то режим администрирования нужно отпускать. Не потому, что это кому-то выгодно, а потому что надо дать расти. А потом „стричь“ легче», — подчеркнул он.

На встрече отмечалось, что в какой-то момент (в январе) были приостановлены или отозваны сертификаты у 51 тысячи компаний. Бизнесмен считает, что в результате этого «выпала важная часть экономики».

Сельское хозяйство и кластеры

Зафар Хашимов отметил, что некоторые отрасли только переходят на работу «в белую». В частности, сельское хозяйство.

«Если вы сейчас скажете, что для них 80% — это „зелёный“, я двумя руками „за“, чтобы впустили их в НДС. Потому что как только они зайдут в систему, то у них сразу будет „бордовый“ налоговый риск. Самые большие неплательщики налогов — те, кто связан с сельским хозяйством», — сказал он.

Предприниматель отметил, что при поставках мяса и молока компании покупают продукцию у домохозяйств и фермеров, из-за чего у них возникает налоговый разрыв.

Мурат Якубов.

Основатель Textile Technologies Group Мурат Якубов заявил, что доля сельского хозяйства в ВВП составляет 33%, в ней занята почти половина населения. Переработка продуктов сельского хозяйства занимает 1/3 экспорта.

Предприниматель заявил, что сейчас у сельскохозяйственных кластеров нет права выбора поставщика — фермеров.

«Фермеров выбирает хокимият. Причём это делается на административном уровне. Мы не распоряжаемся землёй. Землёй распоряжается хокимият. Кого он считает нужным, того и ставит. И мы обязаны с ним работать. У нас нет права выбора», — сказал он.

Указом президента от 16 ноября 2021 года фермеры получили право добровольно заключать фьючерсные договоры с любыми кластерами в районах по поставке хлопка-сырца.

«В одном районе один хлопковый завод, который условно может перерабатывать 50 тысяч тонн хлопка. Но есть разные хотелки у разных хокимов, они говорят, что хочу второй кластер, потому что там есть свои какие-то нюансы. Экономически два хлопзавода строить в одном районе нет смысла. Потому что район даёт всего 30 тысяч тонн хлопка, а мы ставим два по 50 тысяч тонн», — заявил он.

Шерзод Кудбиев.

Шерзод Кудбиев отметил, что бизнес сам решает инвестировать в строительство нового завода. Однако Мурат Якубов утверждает, что этот вопрос решает хоким.

«У нас основные поставщики — фермеры. Мы не можем от них что-то требовать, поскольку сейчас мы ходим за ними и молимся, чтобы с нами заключили контракт. Мы не можем говорить им: „Смотри, если попадешь в „жёлтую“ зону, то я с тобой не заключу контракт“. Нам всё это предписано», — сказал он.

Мурат Якубов отметил, что налоговые реформы идут «на три-четыре шага вперёд, чем реформы в отдельных отраслях, прежде всего, в сельском хозяйстве».

Он заявил, что предприятиям-экспортёрам важно быть конкурентоспособными на зарубежных рынках, что зависит от объёма выплачиваемых налогов, помимо высоких банковских процентов по кредитам, транспортных расходов и коридоров.

Основатель Textile Technologies Group также высказался о проблеме, когда налоговые органы без решения суда изымают средства на счетах у предпринимателей и доначисляют НДС, а затем бизнес «бегает за ними и доказывает отсутствие нарушений». По его словам, он переговорил с 30 кластерами, и эта проблема встречается у каждого второго. Шерзод Кудбиев подчеркнул, что такого быть не должно и обещал разобраться в этой ситуации.

Предприниматель также отметил, что «каждый день на правительственных селекторах с участием кластеров могут поменяться правила игры как в отношении системы, так и в отношении отдельного инвестора».

Строительство





Первый заместитель министра строительства Давронжон Адилов, ранее работавший замдиректора строительной компании Gold Step Invest, заявил, что для субподрядчиков в строительной сфере также необходимо применять отдельные коэффициенты допустимости налогового разрыва.

По его словам, субподрядные организации только начинают создавать компании и работать «в белую».

«Они только открыли компании, один-два года назад. Если они закроются, то мы потеряем бюджетные поступления, а генподрядчики уйдут в обналичку. Пять-шесть лет назад они обналичивали деньги через сахар и сигареты. Мы только налаживаем работу генподрядчиков, внедрили рейтинги», — сказал он.

Глава ГНК попросил экономистов сделать анализ в разрезе отраслей и определить предельные допустимые налоговые разрыва на текущем этапе развития экономики Узбекистана.

Шерзод Кудбиев также попросил помочь с определением предельного числа контрагентов, которые будут проверять налоговые органы для расчёта tax gap.

«Мы понимаем, что строительная компания не отвечает за известняк, который купил производитель вот этого керамогранита. Или же кластер при экспорте не отвечает за то, что „Навоиазот“ продаёт по низкой себестоимости минеральные удобрения, потому что он получает газ ниже себестоимости. Налоговый разрыв государственного [регулирования] в итоге садится на показатель этого кластера. Давайте определим границу: пусть налоговые органы мониторят трёх контрагентов, а дальше не смотрят, или одного контрагента. Давайте придём к консенсусу… Ограничьте нас, ограничьте, отрежьте нам полномочия», — подчеркнул он.

По его словам, этот оптимальный лимит контрагентов необходимо внести в законодательство, чтобы потом прокуратура и Счётная палата не предъявляли претензии сотруднику налоговой службы за возможный невозврат неуплаченного НДС.

Заместитель председателя Палаты налоговых консультантов (ПНК) Шорасул Махамадов тоже подчеркнул, что критерии оценки выдачи сертификата НДС должны учитывать специфику деятельности предприятия, поэтому единый показатель здесь не подходит.

По его словам, в других странах этот механизм используют только для проверки, а не для «отключения светофора».

Тимур Ишметов.

Директор одного из ташкентских предприятий Владимир Срапионов заявил, что система риск-анализа — это прекрасный мониторинговый инструмент и индикатор, но главное, чтобы он не превращался в «дубинку».

«В конце декабря, когда она возникла, была же паника народного хозяйства. Нам потом сказали, что это информационный материал. Он напрямую не действует, и за январь, февраль, март при исчислении налогов не принимались во внимание эти коэффициенты разрыва, все налоги брались в зачёт. Но он есть, он перед нашим носом висит в персональном кабинете… Это как ружьё, которое может выстрелить», — сказал он.

Владимир Срапионов назвал предметом гордости тот факт, что Узбекистан смог полностью перейти на электронные счета-фактуры, через которые налоговые органы могут отследить, кто заплатил налог, а кто нет. «С этой компанией и надо разбираться, почему вы показываете нам, что там недоплата, а мы сидим и думаем, когда это ружьё стрельнет», — отметил он.

Председатель Торгово-промышленной палаты Даврон Вахабов предложил совместно с ассоциациями по отраслям провести разъяснительные работы с фермерами по налоговым изменениям.

Зафар Хашимов предложил ввести законодательную инициативу, чтобы по статье 15 Налогового кодекса (должная осмотрительность) предприниматель отвечал только за своего поставщика, то есть ограничить ответственность одним контрагентом.

«Ответственность не коллективная [за всю цепочку контрагентов], а персональная. Либо я заставлю поставщика заплатить, либо пусть это будет моя ответственность. На этом надо отрезать… Я смогу у поставщика вытащить деньги. Например, я взял товар на реализацию. Если у меня это есть в пункте договора, если он не заплатил условно 10 млн сумов, то я заплачу с его товара», — отметил он.

«Тогда за каждого неплательщика у налогового комитета будет законодательный конкретный гарант», как в банковской сфере, где у получателей кредитов есть поручители.

«Если поставщик не заплатил, стал банкротом, то я с ним больше не работаю из-за ненадёжности. И на самом деле, наверное, сообщу об этом своим партнёрам. Можно также обратиться в суд, сделать публикацию», — заявил он.

По его мнению, это не уничтожает риск «на ноль», но сильно снижает его.

Основатель Textile Technologies Group Мурат Якубов отметил, что такой порядок не будет работать в сельском хозяйстве, поскольку кластер не выбирает фермера-поставщика.

По итогам встречи стороны договорились организовать научное исследование по определению оптимальной границы для налогового разрыва и обдумать приемлемые проценты этого показателя в разрезе отраслей.

На следующей встрече с бизнесом ГНК и Минфин планируют обсудить проблемы при экспорте и возмещения НДС экспортёрам.