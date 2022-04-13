В обновлённых Правилах дорожного движения Узбекистана, вступающих в силу с 1 мая, запрещена самовольная установка неуполномоченнымм юридическими и физическими лицами искусственных неровностей на проезжей части (пункт 4).

Под искусственными неровностями понимаются специально устроенные возвышения на проезжей части для принудительного снижения скорости движения. В 2019 году сообщалось о принятии государственного стандарта «Искусственные неровности. Общие технические требования. Порядок применения», разработанного на основе российского ГОСТа.

Концепцией обеспечения безопасности дорожного движения в стране на 2018−2022 годы предусматривалась модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к детсадам и общеобразовательным учреждениям, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами и видеокамерами.

Самовольная установка искусственных неровностей, чаще всего это «лежачие полицейские» из бетона, асфальта или пластика, широко распространена в жилых массивах, особенно возле школ и детсадов. Причиной является то, что ответственные структуры не уделяют этому достаточного внимания, и в стране нет строго закреплённых стандартов или правил об обязательности установки таких неровностей в местах, где пешеходы, в первую очередь дети, подвергаются опасности наезду автомобилей. В таких условиях граждане, компании и организации вынуждены сами принимать меры по защите человеческих жизней.

В том же пункте 4 уточнено, что неуполномоченным юридическим и физическим лицам запрещено не только повреждать или загрязнять покрытие дороги, но и менять его.

Использование искусственных неровностей и других мер успокоения трафика (таких как, например, искривление проезжей части) является одним из ключевых принципов стратегии Vision Zero («Нулевая терпимость к смертности на дорогах»), о планах внедрения которой сообщалось в феврале.

Ранее мы писали, что в обновлённых ПДД не стали снижать максимальную разрешённую по умолчанию скорость движения транспорта в населённых пунктах — 70 км/ч. Снизить её до 60 км/ч в определённых местах в крупных городах может республиканская комиссия. У школ и детсадов скорость ограничили 30 км/ч, в жилых зонах — 20 км/ч.