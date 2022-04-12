Постановлением президента Узбекистана Шукрулло Акмалжон угли Жахонгиров назначен заместителем министра строительства, сообщила пресс-служба Минстроя.

На этом посту он сменил Шухратходжу Рахматжоновича Хашимова, освобождённого от должности в связи с переходом на другую работу.

В сообщении говорится, что Шукрулло Жахонгиров ранее работал в проектно-строительной компании.

В начале апреля в репортаже телеканала «Узбекистан 24» он давал интервью об улице Новый Узбекистан в Ташкенте, архитектуру которой он назвал «эволюционной». Его должность была указана как специалист хокимията столицы.

В феврале сообщалось о презентации президенту проекта строительства Олимпийского городка. В репортаже этого же канала Шукрулло Жахонгиров был назван главным архитектором строительной компании Mimar Group.

Mimar Group участвовала в строительстве парка «Новый Узбекистан», реконструкции площади Космонавтов и мемориального комплекса «Шахидлар хотираси», сейчас она занимается обновлением парка рядом с магазином «Жемчуг» и площади Гагарина.