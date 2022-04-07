Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 апреля ознакомился с презентацией строительных проектов, сообщила пресс-служба главы государства.

«Улица Янги Узбекистон превращается в одну из важнейших артерий столицы. За последние годы здесь построены новый парк, мост, университет. Теперь вдоль улицы планируется возведение современных комплексов, состоящих из домов, гостиниц, кинотеатров, ресторанов, на территории общей площадью 610 га», — говорится в сообщении.





Шавкат Мирзиёев сначала ознакомился с макетом проекта, согласно которому здания будут четырехэтажными, в четырех различных вариантах. На первом этаже расположатся заведения торговли и обслуживания, на верхних этажах — квартиры или отели. Вдоль улицы будут построены пешеходные и велосипедные дорожки, а также подземные и надземные переходы.





Президент одобрил проект и дал рекомендации по энергоэффективности домов, обеспечению в квартирах оптимальной температуры в жаркую и холодную погоду. Отмечено, что особое внимание следует уделить созданию рабочих мест. «Самое главное — создать достойные условия жизни и рабочие места для нашего народа», — сказал он.





Согласно расчетам, в зданиях появятся 1,7 миллиона квадратных метров площадей для торговли и сервиса. На их базе будет создано 14 тысяч рабочих мест.

Специалист хокимията Ташкента Шукрулло Жахонгиров в интервью телеканалу «Узбекистан 24» заявил, что длина улицы Новый Узбекистан составит 11,5 км, объём строительной площади превысит 2 млн кв. м.





«Проект создан по новому виду. Если смотреть с точки зрения строительства, то архитектура представлена в эволюционном виде. Что это означает? Проведён синтез нашей национальной архитектуры с новыми современными модернистскими зданиями. Что касается ширины улицы, то красной чертой определена 86 м», — отметил он.





По его словам, по этой территории будет проходить основная дорога (6 полос), а также по двум сторонам боковые дороги (по 2 полосы), где расположатся гостиницы, рестораны, мебельные салоны и другие виды объектов обслуживания.

«Это первоначальная архитектура новой улицы — своего рода начала нового Ташкента. При ознакомлении с этими проектами президент определил главным качество и бережливость. То есть по мере возможности уменьшить остекление арок или фасадов, [повысить] энергоффективность, привести [здания] в современный вид с использованием элементов национальной архитектуры, использовать солнечные панели, использовать имитацию стекол, в результате чего улучшить систему охлаждения и обогрева», — заявил специалист.





Шукрулло Жахонгиров сообщил, что в ходе презентации даны поручения по надземные и подземным пешеходным переходам. В частности, планируется. что надземные пешеходные дороги будут выполнять не только функцию перехода, но и смотровой площадки.

Ещё в 2020 году президент Шавкат Мирзиёев подчёркивал, что приоритет на улицах городов должен отдаваться пешеходам. Далее по важности внимание должно уделяться общественному транспорту и велосипедному движению, и только потом — личному транспорту. Несмотря на это, как неоднократно писала «Газета.uz», Ташкент, как и другие города страны, продолжают развиваться в направлении создания удобств для автомобилистов.





Мы также рассказывали, что надземные и подземные пешеходные переходы не делают город безопаснее — люди предпочитают переходить дорогу по земле, чтобы избежать излишней затраты времени и сил на подъем или спуск. Подземные и надземные переходы несут риск для жизни горожан и вынуждают их нарушать ПДД.