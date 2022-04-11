Казахстан введёт квотирование экспорта зерна и муки с 15 апреля. Ограничительные меры необходимы для исключения дефицита на внутреннем рынке и загрузки мукомольных предприятий, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на первого вице-министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова.

Квотирование вводится с 15 апреля по 15 июня. Объём квоты на пшеницу составит 1 млн тонн, на муку — 300 тысяч тонн.

С апреля по июнь будет дано разрешение на экспорт 300 тысяч тонн муки, 10% от этого объёма экспортёры должны будут поставить в Продкорпорацию, которая занимается занимается хранением резервного запаса зерна в Казахстане.

В последние годы Казахстан ежегодно производит около 3 миллионов тонн пшеницы, из них примерно половина отправляется на экспорт. В середине марта Россия — крупнейший поставщик зерновых в Казахстан — ввела запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан). Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу и продлится до 30 июня.

Постановлением правительства от 31 марта Узбекистан планировал закупить у Казахстана 100 тысяч тонн пшеницы третьего класса (часть из этого объёма — мука) по приемлемым ценам в апреле-июле. С учётом небольшого объёма введение квот не должно повлиять на планы страны приобрести зерно в Казахстане.

Прогнозы по урожаю пшеницы в Украине, где продолжаются военные действия, нестабильны, и Всемирная продовольственная организация и Всемирный банк продолжают публиковать неутешительные обзоры роста цен на зерновые. По данным ФАО, мировые цены на пшеницу за март выросли на 19,7%.

Всемирный банк отмечает, что в последние недели ограничения и запреты на экспорт зерновых, введённые 35 странами, могут привести к жесточайшему продовольственному кризису в мире и самым трагическим последствиям.

Ограничительные экспортные меры сокращают глобальное предложение, вызывая рост цен, указывает ВБ. В свою очередь, это приводит к введению новых экспортных ограничений для сдерживания внутреннего ценового давления, создавая эффект мультипликатора для мировых цен.

Если бы один из пяти ведущих экспортёров пшеницы запретил экспорт, кумулятивным эффектом этих мер было бы повышение мировых цен как минимум на 13% — и даже больше, если другие отреагируют, приводит расчёты Всемирный банк.

Ситуация с производством и импортом муки в Узбекистане

Узбекистан завозит большую часть (около 90%) объёма зерновых из Казахстана. В 2020 году узбекская сторона закупила в Казахстане зерновых и продуктов из них (мука, крупы) на 666,1 млн долларов, а в 2021 году объём поставок круп составил 648,3 млн долларов (97,9% от общего объёма импорта), а муки — 92,9 млн долларов (97,2%).

Объём поставок казахской муки оценивается в 372,9 тысячи тонн (+9% к 2020 году), что составляет четверть экспорта казахстанской муки. Тогда как внутреннее производство в Узбекистане составляет 1,8 млн тонн (-6,8%).

В январе-феврале 2022 года Узбекистан увеличил закуп пшеницы и муки из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объём ввоза пшеницы в стоимостном выражении вырос на 20,3% — с 94 млн до 113 млн долларов, муки почти на 50% — с 10,6 млн до 15,9 млн долларов.

При этом внутреннее производство падает. За два месяца этого года мукомольные предприятия произвели 286,6 тысяч тонн муки, что на 39,7 тысяч тонн или на 12,1% меньше по сравнению с январем-февралем прошлого года.

В середине марта Россия ввела запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан). Запрет по зерновым распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу и продлится до 30 июня. «Газета.uz» рассказывала, как ограничение экспорта может повлиять на Узбекистан через Казахстан, где за последние две недели цена на пшеницу подскочила на 40%.

На фоне роста цен и.о. председателя правления Национальной Палаты предпринимателей «Атамекен» Нариман Абильшаиков сообщил, что в Казахстане рассматривается вопрос на квотирование, либо запрет экспорта казахстанской пшеницы.