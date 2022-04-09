С 1 мая гражданам зарубежных государств разрешено вносить инвестиции в Узбекистан в форме приобретения строящихся новых объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков) без истребования вида на жительство в стране. Перечень объектов будет утверждаться правительством. Об этом говорится в указе президента от 8 апреля «Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора».

Стоимость объектов недвижимости для инвестиций должна составлять (в соответствии с договорами, заключенными в период строительства) в Ташкенте, Самарканде и Ташкентской области не менее эквивалента 150 тысяч долларов США, а объектов, принятых в эксплуатацию, — 180 тысяч. Для других регионов сумма составляет 70 тысяч и 80 тысяч долларов соответственно.

Приобретение недвижимости по этой схеме не является основанием для получения постоянной регистрации и вида на жительство в Узбекистане.

Указом также уменьшена сумма стоимости недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области, путём приобретения которой можно получить вид на жительство в Узбекистане, — с 400 тысяч до 300 тысяч долларов (для других регионов сумма составляет от 100 тысяч до 200 тысяч долларов). Право получения вида на жительство таким способом имеют граждане 111 стран.

С 1 мая иностранцы будут платить в Узбекистане налог на доходы физических лиц по ставке 12% (раньше было 20%). Исключение — дивиденды, проценты и доходы от фрахта.