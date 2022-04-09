До 1 августа совместно с международными финансовыми институтами планируется разработать предложения о привлечении частного сектора к работе общественного транспорта Ташкента, включая реализацию проектов на основе условий государственно-частного партнёрства. Это предусмотрено указом президента Шавката Мирзиёева от 8 апреля об улучшении предпринимательской среды и развитии частного сектора в Узбекистане.

Поручение дано Министерству экономического развития и сокращения бедности, Министерству финансов, Министерству транспорта, Агентству по управлению государственными активами и Антимонопольному комитету. Предложения должны быть разработаны в рамках Концепции развития системы общественного транспорта Ташкента до 2025 года, утверждённой президентом в феврале.

Правительству также поручено до 1 декабря «на примере города Ташкента» разработать и начать внедрение стратегии развития инфраструктуры общественного транспорта в Нукусе и во всех областных центрах Узбекистана.

В начале года начальник Управления транспорта Ташкента Анвар Джураев сообщал о планах привлечь частный сектор в общественный транспорт столицы в рамках новой системы финансирования (pool system). Она будет учитывать фактический объем выполненных работ на закрепленных за ними маршрутах (пройденное расстояние и количество перевезенных пассажиров), а также качественные показатели.

Источником системы станут доходы от перевозок пассажиров, средства, предусматриваемые в параметрах местного бюджета для возмещения их убытков от перевозок пассажиров по предельным тарифам, а также средства, выделяемые на перевозку пассажиров, имеющих право бесплатного проезда. В результате доля частников в общественном транспорте должна вырасти к 2025 году до 30%, отмечал он.

Упомянутой выше концепцией в столице планируется поэтапно начать внедрять новую систему финансирования с 1 января 2023 года.

В январе президент поставил перед Минтрансом и хокимиятом Ташкента задачу повышения уровня пользования общественным транспортом в два раза. До 2025 года для столицы планируется закупка 1063 автобусов и электробусов.

«В развитых странах общественным транспортом пользуются 50% населения, у нас — 21%. Жители Ташкента недовольны», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Он также сообщил, что общественный транспорт Ташкента завершил 2021 год с убытками в размере 150 млрд сумов. «Разве транспорт может завершить год с убытками? Ни в одной развитой стране транспорт не выходит с убытками благодаря развитию других услуг, государственно-частного партнёрства, сокращения расстояний», — отметил он.

Во многих городах с развитой транспортной системой, включая Берлин, Париж, Варшаву и Мадрид, общественный транспорт субсидируется из бюджета.