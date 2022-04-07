Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 апреля подписал постановление «О дальнейшей поддержке участия граждан в процессах направления средств районного и городского бюджетов на мероприятия, сформированные на основе общественного мнения» (есть у «Газеты.uz»).

Напомним, в ночь на 2 апреля завершилось голосование по проектам инициативного бюджета на портале «Открытый бюджет» за первое полугодие. Жители Узбекистана отдали 6,72 миллиона голосов (около трети взрослого населения страны) по 40,2 тысячам проектов из предложенных 69,7 тысяч.

В результате победителями определены 2215 проектов, на их финансирование будет направлено 1,11 трлн сумов. После объявления итогов жители разных регионов начали отмечать победу своих проектов салютом, музыкой и танцами.

Однако постановлением президента выделяется дополнительно 85,4 млрд сумов для финансирования 139 проектов, каждый из которых набрал более 2000 голосов (всего свыше 480 тысяч голосов), но не был признан победителем в ходе голосования. В частности, деньги пойдут на:

текущий ремонт и оснащение 76 школ;

улучшение систем питьевой воды в 23 махаллях;

ремонт и оснащение 13 дошкольных образовательных организаций;

ремонт и оснащение 5 объектов здравоохранения;

и другие мероприятия.





При этом эти средства направляются за счет средств по фактам правонарушений, выявленных Инспекцией государственного финансового контроля при Министерстве финансов в ходе контрольных мероприятий, проводимых в 2022 году. Например, Госфинконтроль за девять месяцев 2021 года выявил финансовые нарушения в расходовании бюджетных средств на 728,8 млрд сумов. Больше всего нарушений бюджетной дисциплины приходится на системы, здравоохранения, дошкольного образования, народного образования, а также на Комитет по автодорогам.

Хокимиятам поручено в однодневный срок перечислить дополнительно выделяемые средства в Фонд гражданской инициативы. По итогам каждого месяца в срок до 10-го числа следующего месяца они должны обнародовать отчеты о финансировании и реализации проектов, сформированных на основе общественного мнения, при участии СМИ.

Кроме того, хокимы по итогам каждого квартала будут выступать с отчётом в Сенате Олий Мажлиса о выполнении проектов.

Со списком победителей можно ознакомиться по этой ссылке.