В ночь на 2 апреля завершилось голосование по проектам инициативного бюджета на портале «Открытый бюджет» за первое полугодие. Жители Узбекистана отдали 6,72 миллиона голосов (около трети взрослого населения страны) по 69,7 тысячам проектов, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Победителями определены 2215 проектов, на их финансирование будет направлено 1,11 трлн сумов. В основном голосовали через SMS-сообщения — 6,37 миллиона (94,8% всех голосов), в онлайн-голосовании приняли участие 344,6 тысячи человек.





Большая часть победивших проектов связаны с ремонтом школ (34,3%), внутренних дорог (24,8%), дошкольных образовательных организаций (8,7%) и медучреждений (6,3%).

Наибольшую активность проявили жители Ферганской области, откуда поступило 3295 предложений, которые собрали 1,12 миллиона голосов, или 28,9% численности населения области (3,89 миллиона). В Наманганской области было представлено 4912 проектов, за них проголосовали 839,2 тысячи человек, или 28,6% населения области. Следом идут Сурхандарьинская, Навоийская и Хорезмская области.





Наименьшую активность продемонстрировали в Ташкенте (159,5 тысячи голосов или 5,6% численности населения столицы), Каракалпакстане (228,4 тысячи или 11,7%) и Андижанской области (425,9 тысячи или 13,1%).

«Газета.uz» подробно рассказывала об «Инициативном бюджете». Это проект, в рамках которого граждане могут принять участие в распределении части местного бюджета, предложив проекты по улучшению инфраструктуры, строительству аллей, детских или спортивных площадок, внутренних дорог, ремонту и оснащению школ, детсадов и т. д.

Пробуждение гражданской активности

Юрист и блогер Хушнудбек Худайбердиев отметил, что проект инициативного бюджета повысил активность людей.

«Самоотверженные и воодушевлённые люди, неравнодушные к своей земле, разрабатывали индивидуальные планы для каждой инициативы, применяли различные тактики и стратегии. На местах используются разные методы агитации. Правда, были некоторые хокимияты, которые использовали административные методы, но для начала это нормально. Это не должно вызывать удивления. Со временем это, конечно, изменится», — написал он.

Баннер с призывом поддержать проект инициативного бюджета и вознаграждением в 2000 сумов и флаеры с призывом проголосовать за проект асфальтирования улицы Ëгду в Алтынкульском районе Андижанской области.

По мнению юриста, люди начинают чувствовать, «что каждая копейка бюджета принадлежит им, и участвуют в трате этих денег».

«Хотя в инициативном бюджете пока ограничено финансирование, я верю, что постепенно люди научатся переживать и за основной бюджет, не быть равнодушными, устанавливать общественный контроль над бюджетными хищениями. Это будет только помогать развитию нашего общества», — отметил Хушнудбек Худайбердиев.

Блогер также назвал ошибочным мнение о том, что «наш народ ещё не готов ко многому». «На самом деле можно научить человека ловить рыбу, а он сделает всё остальное. Нам просто нужно начать верить в наших людей», — отметил он.





В сети распространились кадры, на которых можно видеть, как инициаторы проектов и другие жители с нетерпением ожидали результатов голосования. Участники победивших проектов отмечают победу разными способами. Махалля «Катта Кашкар» в Учкуприкском районе Ферганской области отпраздновала победу под музыку традиционных инструментов карная и сурная. Жители махалли «Бустон» Алтынкульского района Андижанской области отметили победу проекта по асфальтированию улицы Ëгду салютом.

Председатель махалли в Каракалпакстане подготовил грамоты для проголосовавших и лично подписал каждую из них.

В махалле «Беглар» Бувайдинского района Ферганской области победили проекты по установке светофоров на подъезде к школе в рамках госпрограммы, замене трансформатора в школе на новый, прокладке асфальта на 900-метровом участке дороги, новый трансформаторный пункт и 35 столбов линии электропередачи для жителей села Кунград.

«Говорят, что наш народ ещё не готов к выборам и политическим процессам, — это всё ошибка. Если подходить к вопросу мудро и идти правильным путём, наш народ готов к любому политическому процессу», — пишет автор Telegram-канала Buvayda xabarlari («Новости Бувайды») Асадбек Шокиров.





В Каттакурганском районе Самаркандской области директор школы №98 предложила проект по строительству спортивного зала, который в итоге занял первое место. После объявления победы администрация школы по мусульманским обычаям принесла в жертву барана.

В сети также можно встретить кадры с проведением танцевальных вечеров и раздачей плова в честь победы.

Торт с изображением газовой конфорки, символизирующий скорое решение проблем с газоснабжением.

Портал OpenBudget.uz во время голосования поднялся на второе место по посещаемости среди сайтов Узбекистана, на пике его посещали до 500 тысяч пользователей.

«Открытый бюджет — барометр»

Автор блога Davletovuz написал, что победа 2215 проектов означает не только решение многих проблем, но также является барометром, который показывает реальную ситуацию в стране.

«В условиях, когда роль парламента и местных представительных органов в распределении бюджета состоит только в утверждении, можно сказать, что какая-то часть народных денег распределяется справедливо при непосредственном участии народа», — пишет он.

34% инициатив связаны с ремонтом школами, 25% — ремонтом внутренних дорог и 9% — с детскими садами. Эти показатели — «зеркало, поднесённое к нашему лицу», отметил он.

«Действительно, наши дороги, наши школы нуждаются в огромных инвестициях, и при распределении государственного бюджета правительство также должно ориентироваться на механизмы, системно решающие эти проблемы. Открытый бюджет не является идеальным механизмом, но он будет продолжать совершенствоваться. Однако нам по-прежнему нужен сильный, независимый парламент и местные депутаты. Они должны уметь распределять бюджет на практике. В противном случае мы будем продолжать изобретать велосипед», — заявил блогер.

Второй сезон «инициативного бюджета» стартует в июле. В нём каждый гражданин Узбекистана может быть инициатором и голосующим. Если проекты, участвовавшие в первом сезоне и не набравшие достаточного количества голосов, не потеряли своей актуальности, во втором сезоне они могут участвовать повторно при условии, что граждане снова внесут этот проект, сообщили в Минфине.