Департамент государственного финансового контроля и его территориальные управления за 9 месяцев 2021 года в рамках контрольных мероприятий в госорганах выявили нарушения на сумму 728,8 млрд сумов. Документы направлены в правоохранительные органы для проведения правовой оценки, сообщила пресс-служба Министерства финансов.





Выявленные факты дефицита и незаконного присвоения денежных средств и материальных ценностей (83,7 млрд сумов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (28 млрд сумов) возросли в 3 раза. Основная часть этих случаев выявлена в системе следующих министерств и комитетов, в том числе:

Министерство высшего и среднего специального образования — 23,3 млрд сумов (13 млн сумов — за 9 месяцев 2020 года);

Министерство здравоохранения — 17,2 млрд сумов (3,9 млрд сумов);

Министерство народного образования — 14,4 млрд сумов (15,4 млрд сумов);

Министерство дошкольного образования — 5,7 млрд сумов (3,8 млрд сумов);

Министерство культуры — 2,7 млрд сумов (1 млрд сумов);

Министерство туризма и спорта — 1,7 млрд сумов (0,4 млрд сумов);

Комитет по автомобильным дорогам — 4,2 млрд сумов (2 млн сумов);

Государственный комитет по лесному хозяйству — 2,2 млрд сумов (0,4 млрд сумов);

В управлениях благоустройства хокимиятов — 2,5 млрд сумов (1 млрд сумов).

Госфинконтроль также выявил финансовые ошибки и недочёты на сумму 457,7 млрд сумов, такие как необоснованная переплата зарплаты и приравненных к ней выплат, завышение цен на строительно-ремонтные работы и списание не выполненных объемов работ, закупка товаров по завышенным ценам. Это в 4,5 раза больше, чем за 9 месяцев 2020 года (101,4 млрд сумов).

Эти случаи в основном выявляются в системе следующих министерств и комитетов:

Министерство народного образования — 61,1 млрд сумов (25,4 млрд сумов);

Министерство дошкольного образования — 61,1 млрд сумов (6,9 млрд сумов);

Министерство здравоохранения — 39,1 млрд сумов (17,7 млрд сумов);

Министерство жилищно-коммунального обслуживания — 27,3 млрд сумов (6,3 млрд сумов);

Министерство культуры — 18,4 млрд сумов (2 млрд сумов);

Министерство водного хозяйства — 10,7 млрд сумов (3,6 млрд сумов);

Министерство высшего и среднего специального образования — 7,4 млрд сумов (0,8 млрд сумов);

Министерство туризма и спорта — 7,3 млрд сумов (1,8 млрд сумов);

Министерство занятости и трудовых отношений — 7,1 млрд сумов (0,4 млрд сумов);

Комитет автомобильных дорог — 80,9 млрд сумов (1,4 млрд сумов);

«Служба единого заказчика» при госорганах — 92,4 млрд сумов (5,6 млрд сумов);

В управлениях благоустройства хокимиятов — 5,6 млрд сум (3,5 млрд сумов).

В 2019—2021 годах из госбюджета с нарушением требований законодательства выделены субсидии на 169,1 млрд сумов для покрытия части расходов по внедрению водосберегающих технологий.

Госкомитет по ветеринарии и развитию животноводства с нарушением порядка выделил 7,9 млрд сумов субсидий на развитие животноводства.

Госфинконтроль смог восстановить в бюджет 510,8 млрд сумов суммы финансовых ошибок и недостатков за указанный период.

В ходе контрольных мероприятий предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на общую сумму 365 млрд сумов за счет сокращения излишне запланированных средств в сметах расходов и штатном расписании бюджетных учреждений и прекращения других незаконных расходов.

За нарушение бюджетного законодательства протоколы об административных правонарушениях составлены на 15 руководителей и иных должностных лиц организаций-получателей бюджетных средств и направлены в административные суды для рассмотрения.

Кроме того, выявленные в 3847 контрольных мероприятиях нарушения на сумму 724,1 млрд сумов направлены в правоохранительные органы для проведения правовой оценки.