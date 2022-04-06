Компания UzAuto Motors остановила экспорт автомобилей в Россию для соблюдения режим санкций, сообщило издание Eurasianet.

Компания UzAuto Motors производит автомобили марки Chevrolet группы General Motors (GM). В состав этих машин входят полупроводники и микросхемы, производящиеся в Южной Корее, которая присоединилась к западным санкциям, наложенным на Россию из-за военного вторжения в Украину.

«Таким образом, если бы UzAuto продолжала отправлять автомобили в РФ, поставки комплектующих на её завод вблизи Андижана были бы прекращены. В последние годы компания уже испытывала трудности со снабжением запчастями», — пишет издание.

Eurasianet со ссылкой на представителя штаб-квартиры GM в Детройте сообщил, что UzAuto Motors остановила экспорт автомобилей Chevrolet в Россию с 9 марта 2022 года.

После этого компания подтвердила, что прекратила использовать российские порты для транспортировки автомобилей или запчастей, но по-прежнему отказалась обсуждать продажу машин в Россию, пишет издание.

На запрос «Газеты.uz» в компании отказались комментировать ситуацию.

После падения производства автомобилей в 2021 году из-за глобального дефицита микросхем и логистических проблем UzAuto Motors в январе-феврале 2022 года увеличила производство автомобилей на 17,5 тысяч — до 39,9 тысяч, следует из данных Госкомстата.

За первые два месяца этого Узбекистан экспортировал автомобили на 20,5 млн долларов, что на 60,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году страна поставила в РФ 456 машин, тогда как в Казахстан — 26970 авто.

Снижение зарубежных поставок также может быть связано с поручением президента Шавката Мирзиёева. На совещании в феврале глава государства высказался о задержке поставок автомобилей на внутренний рынок и поручил до 1 мая устранить очереди на покупку машин. Он также поручил направить больше машин на внутренний рынок и увеличить ежегодный экспорт до 500 млн долларов за счёт комплектующих.