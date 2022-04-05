Полиция Германии сообщила, что обезвредила германскую серверную инфраструктуру русскоязычной даркнет-площадки для торговли наркотиками «Гидра» и конфисковала со счетов, связанных с площадкой, 543 биткойна на сумму, эквивалентную 23 млн евро.

Теперь при заходе на платформу появляется заглушка «Платформа и криминальное содержимое конфискованы», отмечено на сайте уголовной полиции.

Доступ к площадке в даркнете существовал минимум с 2015 года, на нелегальной торговой площадке были зарегистрированы около 17 млн аккаунтов покупателей и более 19 тысяч аккаунтов торговцев наркотиками, отмечается в сообщении. На платформе также предлагались услуги по подделке документов и различные нелегальные цифровые услуги.

По оценкам правоохранительных органов, это могла быть нелегальная торговая площадка с самым высоким оборотом в мире. Продажи на «Гидре» в 2020 году могли составлять не менее 1,23 млрд евро. Платформа проводила сокрытие цифровых транзакций, что значительно усложнило расследование транзакций криптовалют.

Операции по изъятию предшествовало расследование, проводимое уголовной полиции Германией совместно с Центральным управлением по борьбе с киберпреступностью, прокуратурой Франкфурта-на-Майне и структурами США с августа 2021 года.