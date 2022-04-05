Финансирование социально-экономической помощи нуждающимся женщинам из «Женской тетради» будет осуществляться за счёт одноимённых внебюджетных фондов («Аёллар дафтари»), создаваемых в районных и городских хокимиятах и использующих внебюджетные средства бюджетных организаций. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Узбекистана от 1 апреля.

Документом утверждено положение о формировании списка «Женской тетради», финансировании мер социальной поддержки женщинам и проведения мониторинга выполнения этих мер, а также исключения из списка.

За ведение «Женской тетради» ответственными назначены руководители секторов хокимиятов и Государственный комитет по делам семьи и женщин.

Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и районов (городов) поручено каждый квартал направлять в фонд «Аёллар дафтари» средства в размере не менее 15% профицита местных бюджетов и достаточных для финансирования расходов на мероприятия по поддержке женщин, внесённых в «тетрадь».

На проведение ремонта жилья нуждающихся женщин из средств фонда «Аёллар дафтари» планируется направлять до 30 базовых расчётных величин.

Попечительские советы фондов, действующие на общественных началах, будут утверждать годовые параметры доходов и расходов фондов «Аёллар дафтари» и отчётность по их исполнению, принимать решения о формировании средств фондов и их использовании.

Контроль за формированием и расходованием средств фондов будет вести государственная инспекция финансового контроля при Министерстве финансов.

Лечение женщин, включённых в «Женскую тетрадь», и их детей, имеющих I группу инвалидности вне зависимости от возраста, а также закупка лекарственных средств для них или проведение сложных хирургических операций будет осуществляться за счёт фондов и государственного целевого фонда поддержки женщин на основе заключения районного (городского) медицинского объединения и рекомендации руководителя сектора.

Согласно положению о «Женской тетради», выделено 6 групп женщин старше 30 лет, которые могут быть внесены в этот список:

нуждающиеся в социальной защите безработные женщины, желающие работать и не имеющие источников дохода;

нуждающиеся женщины, желающие заняться предпринимательской деятельностью;

нуждающиеся женщины без кормильца;

женщины с инвалидностью I или II группы, нуждающиеся в социальной помощи и неотложных медицинских процедурах;

женщины, нуждающиеся в жилье (не имеющие постоянного жилья, три и более семей, проживающих в одном доме с маленьким двором и др.);

нуждающиеся женщины с детьми с инвалидностью I группы.

Ввести в действие электронную систему «Женской тетради» до 1 июля поручено Госкомитету по делам семьи и женщин. Она должна обеспечить напрямую подачу нуждающимися заявления о внесении в тетрадь, результаты рассмотрения заявления, в случае отклонения — его обоснование, виды оказываемой помощи, список женщин-получателей помощи, виды и объёмы полученной помощи и планируемые мероприятия.

В целом на Госкомитет по делам семьи и женщин, министерства экономического развития и сокращения бедности, занятости и трудовых отношений, здравоохранения и другие ведомства возложены следующие задачи:

обеспечение занятости женщин;

помощь в использовании приусадебного участка для получения дохода;

привлечение женщин к предпринимательству;

оказание материальной помощи;

выплата компенсаций за аренду жилья;

размещение в социальные дома и помощь в ремонте жилья;

оказание медицинской, правовой и психологической помощи.

10 марта представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане передало Единый реестр социальной защиты (ЕРСЗ) Министерству финансов для использования, поддержку и развитие электронной системы, куда должны собираться все данные об уязвимых категориях населения, объёме оказываемых социальных услуг и поддержки и др. Ранее ЮНИСЕФ неоднократно отмечал, что слабость системы социальной защиты состоит в разрозненности действий различных министерств и ведомств, отвечающих за отдельные направления социальной помощи и услуг.

Согласно ранее принятому постановлению президента, Министерство по поддержке махалли и старшего поколения оказывает материальную поддержку пожилым людям. Финансирование этих мероприятий осуществляется за счёт средств фонда «Нуроний».