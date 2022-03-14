Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Узбекистане 10 марта передало Единый реестр социальной защиты (ЕРСЗ) Министерству финансов Узбекистана. Это означает, что ответственность за использование, поддержку и развитие системы теперь лежит на Минфине, сообщила пресс-служба представительства ЮНИСЕФ.

Первый пилотный проект по единому реестру — информационной системе управления сферой социальной защиты — был реализован в 2019 году в Сырдарьинской области. В результате успешной апробации системы в августе 2020 года указом президента было принято решение внедрить Единый реестр по всей стране.

На сегодняшний день во всех регионах Узбекистана посредством единого реестра осуществляется назначение социальных пособий малообеспеченным семьям. С сентября 2021 года через реестр также предоставляются реформированные детские пособия. Благодаря интеграции системы с базами данных 16 министерств и ведомств при назначении социальных пособий проверка соответствия подавших заявления семей критериям назначения пособий осуществляется автоматически, отмечается в сообщении пресс-службы Минфина.

Развёртывание и внедрение единого реестра по регионам реализовывалось с помощью экспертной, технической и материальной поддержки ЮНИСЕФ и Всемирного банка. Для разработки программы ЮНИСЕФ привлёк иностранных специалистов, в частности, от британской Development Pathways. В информационно-технологическом центре при Минфине создана специальная команда специалистов.

За последние три года посредством единого реестра социальными пособиями были охвачены более 1,6 миллиона семей с детьми для преодоления трудностей, вызванных низкими доходами, особенно в период пандемии.

Заместитель главы представительства ЮНИСЕФ Джоффри Ижумба отметил, что Единый реестр социальной защиты станет центральным механизмом реализации всех программ социальной защиты, позволяя предоставлять социальную защиту «инклюзивным и комплексным образом, эффективно связывая социальные пособия с социальными услугами в махаллях, центрах занятости, при предоставлении услуг лицам с инвалидностью и в других подобным случаях».

«В 2021 году был предпринят ряд мер по упрощению критериев определения малообеспеченности семьи. Также в целях снижения бедности и повышения эффективности мер социальной поддержки для малообеспеченных семей введён единый критерий выявления бедных, т. е. теперь критерий дохода для определения нуждаемости семьи установлен в размере минимальных потребительских расходов», — отметил заместитель министра Жамшид Абруев.

ЮНИСЕФ продолжит оказывать содействие в расширении функциональных возможностей реестра для автоматизации процессов назначения дополнительных видов социальной помощи. В частности, планируется внедрить модули по администрированию кейс-менеджмента в социальной работе, интегрировать «железную», «женскую» и «молодёжную» тетради и модуль по предоставлению социальной защиты при чрезвычайных ситуациях, вызванных стихийными бедствиями, социально-экономическими шоками и другими причинами.