Новые социально-экономические меры по поддержке старшего поколения будут реализованы в Узбекистане согласно постановлению президента от 15 марта. Наряду с запретом прекращения по инициативе работодателя трудового договора в связи с достижением работником пенсионного возраста, постановление содержит нормы, стимулирующие социальную активность пожилых людей в махаллях.

Министерство по поддержке махалли и старшего поколения, Агентство по делам молодёжи и Республиканский центр духовности и просветительства разработают программы становления «безработной, трудновоспитуемой и проблемной молодёжи полезными для общества гражданами».

Для этого за молодёжью будут закреплять «уважаемых в махаллях представителей старшего поколения и интеллигенции» по принципу «Один представитель старшего поколения ответственен за десятерых молодых людей».

Материальное поощрение социально активных пожилых людей будет осуществляться «исходя из положительных изменений в воспитании и поведении молодёжи» из средств фонда «Нуроний».

Минмахалли поручено организовать и координировать деятельность «Кексалар маслахати» («Советы пожилых») по общественному контролю в сходах граждан, а также координировать деятельность «Фахрийлар кенгашлари» («Почётные советы»), которые предусматриваются в министерствах, ведомствах, организациях и предприятиях независимо от организационно-правовой формы.

В сходах граждан представители старшего поколения должны установить общественный контроль «за медицинскими услугами, оказываемыми населению, успеваемостью и посещаемостью учащихся, уровнем обеспечения центрами содействия занятости работой граждан и оказанием иных государственных услуг в махаллях».

Отметим, что согласно закону «Об общественном контроле», граждане и органы самоуправления граждан, проводя общественный контроль, обязаны не допускать вмешательства в личную жизнь граждан, уважать их честь и достоинство и соблюдать конфиденциальность полученной информации.

В постановлении поручается Национальной телерадиокомпании и Минкультуры организовать ежедневные выпуски телепередач «Нуронийлар маслахати» («Советы ветеранов»), «Махаллада гурунг» («Беседы в махалле»), «Ёшлар нуронийлар нигохида» («Молодёжь глазами ветеранов»), посвящённых «богатому жизненному опыту уважаемых и авторитетных представителей старшего поколения».