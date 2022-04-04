В первой половине недели по территории Узбекистана ожидается почти по-летнему сухая и теплая погода, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха изо дня в день будет расти и к среде в дневные часы повысится до +30…+33 градусов Цельсия, что на +8…+10 градусов выше климатической нормы.

4−5 апреля по северу и пустынной зоне местами возможно усиление ветра до 15−20 м/с.

Во второй половине рабочей недели по стране будут наблюдаться облака верхнего и среднего ярусов, но сохранится сухая погода. Лишь по горным районам 7 апреля апреля местами возможен кратковременный дождь, гроза.

Дневная температура незначительно понизится до пределов +23…+28 градусов.