По итогам очередных переговоров делегаций России и Украины, прошедших 29 марта в Турции, российская сторона приняла решение кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении. Об этом заявил член российской делегации на переговорах, заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

«В связи с тем, что переговоры по подготовке договора о нейтралитете и безядерном статусе Украины, а также о предоставлении Украине гарантий безопасности переходят в практическую плоскость, с учетом обсужденных в ходе сегодняшней встречи принципов Министерством обороны Российской Федерации в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения переговоров и достижения конечной цели — согласования и подписания вышеуказанного договора — принято решение кардинально, в разы сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», — заявил замминистра обороны.

«Исходим из того, что в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для дальнейшей нормальной работы. Более подробно о принятых решениях генеральный штаб вооруженных сил РФ сообщит по возвращении нашей делегации в Москву», — добавил он.

Глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, назвал переговоры конструктивными. Он сообщил, что российская сторона получила предложения от Украины для рассмотрения, «понятно сформулированную позицию по включению в договор».

«Эти предложения будут рассмотрены в ближайшее время, доложены президенту и будет дан соответствующий наш ответ», — сказал Владимир Мединский.

«Что касается вопросов встречи руководителей государств. Мы с самого начала говорили о том, что эта встреча возможна. Возможна тогда, когда будут готовы к подписанию договоры, проработаны переговорщиками и министрами иностранных дел. Предлагаемый формат был следующий: сначала готовится договор, затем договор утверждается переговорщиками, визируется министрами иностранных дел на встрече, после этого обсуждается возможность встречи руководителей государств для подписания этого договора. Это непростой вопрос, тем более что встреча возможна многосторонняя, с участием государств-гарантов мира и безопасности на Украине», — рассказал глава российской делегации.

«Однако мы после сегодняшнего содержательного разговора согласовали и предлагаем решение, по которому встреча глав государств возможна одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел, тем более, что в момент этого парафирования, рассмотрения деталей договора возможно обсуждение различных политических нюансов и деталей. Таким образом, при условии быстрой работы по договору и нахождения требуемого компромисса возможность заключить мир станет гораздо ближе», — заявил Владимир Мединский.

Глава делегации РФ также подчеркнул, что Россия не возражает против вступления Украины в Европейский союз.

Отметим, что ранее в этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил (цитата по РИА Новости): «В целом основные задачи первого этапа операции выполнены. Существенно снижен боевой потенциал украинских Вооруженных сил, что позволяет сосредоточить основное внимание и основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса».

Договор о международных гарантиях безопасности для Украины

Участник делегации Украины, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге по результатам первого раунда переговоров рассказал, как будут имплементировать этот договор.

«Имплементация этого договора будет происходить по следующей процедуре: сначала это будет референдум, на котором все граждане Украины выразят свою позицию относительно этого договора и до того, как он должен работать. После этого идти ратификация в парламентах стран-гарантов и парламенте Украины. Это ключевое. То есть мы должны получить поддержку общества, чтобы договор действительно строился для нас», — заявил Михаил Подоляк (здесь и далее цитаты по УНИАН).

По словам главы делегации, вопрос Крыма является отдельным пунктом договора, в котором украинская сторона предлагает зафиксировать позиции Украины и России и в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры по статусу Крыма и Севастополя.

Отдельным пунктом украинская сторона предлагает российской следующее: Украина и Россия не будут в течение этого времени, пока будут идти переговоры, использовать военные или вооруженные силы, чтобы решить вопрос Крыма.

«Что касается территории ОРДЛО (оккупированные Россией Донецкая и Луганская области — ред.), то эти вопросы вынесены в отдельный пункт, который будет обсуждаться в рамках переговоров между президентами Украины и РФ. То есть все спорные вопросы уже более-менее проговорены наши предложения сделаны», — сказал Михаил Подоляк.

Глава украинской делегации, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подчеркнул, что референдум может происходить только в условиях мирного времени.

Кроме того, по его словам, российская сторона заявила, что признает Венскую конвенцию, одна из статей которого предусматривает, что если международный договор заключен под давлением, то он не имеет силы.

«То есть, чтобы он действительно работал, должен быть полный мир на территории Украины… Если все стороны примут такую позицию, то это будет означать прекращение войны, отвод войск, люди, которые уехали, должны вернуться из-за границы и потом уже будут запускаться механизмы… нам надо будет провести», — уточнил Давид Арахамия.

По словам дипломата Александра Чалого, который возглавляет юридическую группу в украинской делегации, в договоре о гарантиях безопасности не будет возражений относительно возможности вступления Украины в Евросоюз. В то же время Украина готова зафиксировать внеблоковый статус без вступления в военно-политические союзы.

«Договор о гарантиях безопасности — это возможный дипломатический формат окончания войны. Это возможность восстановить дипломатическими средствами территориальную целостность и безопасность Украины», — сказал Александр Чалый.

Он отметил, что ключевое требование украинской делегации на переговорах с РФ относительно этого будущего договора — это «четкие юридически обязывающие гарантии безопасности Украины, которые по своему содержанию и по своей форме должны быть аналогичные статьи 5 НАТО».

«То есть, если Украина будет объектом любой агрессии, любого военного нападения или любой военной операции, — мы вправе в течение трех дней немедленных консультаций, и если эти консультации не приведут к дипломатическому решению проблемы, то страны-гаранты должны предоставить нам военную помощь, вооружение и даже мы включаем такое положение как закрыть воздушное пространство над Украиной, сделать все возможное, чтобы восстановить безопасность Украины, и это является ключевым нашим требованием», — подчеркнул Александр Чалый.

«Если нам удастся закрепить эти ключевые положения, а для нас это самое принципиальное требование, то Украина будет в позиции фактически зафиксировать свой сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства в форме постоянного нейтралитета, что исторически уже зафиксировано в нашей декларации о суверенитете, которая была принята 16 июля 1990 года», — подчеркнул дипломат.

«В соответствии с этим, такими гарантиями, которые фактически равны статье 5 НАТО, мы, как это требует сегодня Конституция Украины, не будем размещать на нашей территории иностранные военные базы, а также не будем размещать на нашей территории военные контингенты, и мы не будем вступать в военно-политические союзы. Проведение военных учений на нашей территории будет иметь место с согласия стран-гарантов», — заявил Александр Чалый.

Давид Арахамия ранее сообщил, что среди гарантов договора официальный Киев сейчас видит страны Совета безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

«Мы в ближайшие две недели будем продолжать переговоры с Российской Федерацией и мы уже начали консультации со всеми странами-гарантами. Я думаю, что через две недели уже будет возможность пригласить страны-гаранты к участию в многосторонних переговорах. До этого времени, как сказал глава нашей делегации, должны состояться согласования наиболее принципиальных разногласий на самом высоком политическом уровне», — сказал Александр Чалый.

Дипломат объяснил, что если на самом высоком политическом уровне будут найдены эти окончательные договоренности, тогда будет готовиться многосторонняя конференция.

«В ней примут участие высшие должностные лица стран-гарантов и будет подписан этот многосторонний договор», — сказал Александр Чалый.